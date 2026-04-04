이휘재, 4년만 복귀하자마자 MC석 차지...밀린 김준현 "형은 여기가 어울려" ('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자] 이휘재가 김준현 대신 MC석에 앉아 눈길을 끌었다.

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4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'로 꾸며졌다.

이날 문세윤은 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀)의 화려한 무대에 "자연빵 도전은 나랑 이휘재 씨밖에 없다"라며 이의를 제기했다. 이에 박성광은 "자연빵보다 못한 사람이 있다"고 하자, 문세윤은 "공갈빵은 빠져라"라고 해 웃음을 안겼다.

여기에 홍석천이 "자연빵의 시작은 나"라고 가세하면서 현장은 순식간에 설전으로 번졌다.

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쏟아지는 공격에 홍석천은 "개그맨들이 많으니까 기가 빨린다"라고 토로했다. 이에 박준형과 김신영은 "형도 개그맨이지 않냐", "한번 개그맨이면 영원한 개그맨이다"라고 하자, 홍석천은 "아니다. 난 연기자 조합이다"라고 선을 그어 웃음을 안겼다.

MC도 감당 불가한 현장에 문세윤은 MC 김준현을 향해 "MC 양반, 정리 좀 하라"고 했다. 이때 김준현은 자신의 자리를 이휘재에 내주며 "어떻게 좀 해달라. 너무 어렵다"라며 해결을 부탁했다.

얼떨결에 자리에서 일어난 이휘재는 MC석에 앉은 뒤. "박수 세 번 시작"이라는 한 마디로 대기실을 바로 정리했다. 이어 이휘재는 침착하게 다음 멘트를 이어가며 진행을 매끄럽게 이끌었고, 이를 지켜본 김준현은 "이 형은 여기가 어울린다. 깔끔하다"며 감탄을 전했다.

anjee85@sportschosun.com