김준호, ♥김지민과 경제권 갈등..무분별한 지출에 슈퍼카까지 구매

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김준호가 아내 김지민과 경제권을 두고 갈등을 빚는다.

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5일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 10개월 차 김준호의 180도 달라진 일상이 공개된다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에서는 임원희, 김종민이 김준호의 신혼집을 방문하는 모습이 공개됐다. 이날 김준호는 결혼 전과 완전히 달라진 일상을 공개했다. 과거 각종 배달음식과 쓰레기들로 가득한 '독거 하우스'에 살았던 김준호는 김지민과 결혼 후 집안 곳곳을 깔끔하게 청소하며 180도 달라진 모습을 보여줬다. 이에 "너무 깔끔하다"며 母벤져스의 감탄이 쏟아졌다. 그런데 김준호는 딱 하나 더러운 습관을 고치지 못해 서장훈을 경악하게 했다. 아내 김지민도 포기한 김준호의 습관은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

또한 김준호는 아내 김지민과 부부 경제권에 대해 이야기하던 중 한껏 작아지는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 김준호의 무분별한 지출과 소비습관에 김지민은 결국 생활비 각출이라는 특단의 조치를 취한 것. 하지만 이런 노력에도 불구하고 김준호는 수상한 슈퍼카까지 구매했다고 털어놔 김지민을 분노하게 했다. 이에 김준호의 집에 방문한 김종민은 남다른 부부 경제권 관리 방법을 공개해 눈길을 끌었다. "꼼꼼하다"는 감탄이 절로 나온 김종민 부부의 경제 관리법은 방송을 통해 확인할 수 있다.

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한편, 김준호, 김지민은 시험관 시술을 위해 난임병원을 찾았다. 두 사람은 늦은 나이에 2세를 준비하며 시험관 시술을 결심했다고 고백했다. 특히 김지민은 열흘간 배란 유도 주사를 맞는 등 쉽지 않은 준비 과정을 털어놔 안타까움을 자아냈다. 김준호, 김지민은 과연 무사히 시술을 마칠 수 있을지 관심을 모은다.

SBS '미우새'는 매주 일요일 밤 9시 방송된다.