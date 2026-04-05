그리, 父 김구라 향한 뜻밖의 고백.."평생 먼저 전화 건 적 거의 없어"

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '1등들' 역대급 무대가 스타들의 마음까지 뒤흔든다.

Advertisement

5일 방송되는 MBC 오디션 끝장전 '1등들' 8회에서는 '끝장전' 마지막 티켓을 건 줄세우기 1차전이 펼쳐진다. 이런 가운데 가수들의 사활을 건 무대가 고막들은 물론, 경쟁하는 동료 가수들의 마음까지 뒤흔든다.

이날 한 가수의 진정성 넘치는 무대가 그리의 감정을 건드린다. 무대를 지켜보던 그리는 "아빠한테 평생 먼저 전화를 건 적이 거의 없는데, 오늘 밤에라도 당장 전화를 드려야겠다는 생각을 했다"며 뭉클한 소감을 전해 현장을 감동으로 물들인다. 그리는 이어 "이 노래가 아니었으면 평생 안 걸었을 것"이라며 무대가 준 강렬한 울림을 고백해, 그리의 마음속 깊은 곳까지 닿은 주인공과 무대의 정체는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

그런가 하면 또 다른 가수는 MC인 이민정을 겨냥한 특별한 선곡을 선보인다. 남편 이병헌이 출연한 드라마의 OST를 선곡해 정면 승부에 나선 것. 이에 이민정은 반가움을 감추지 못하며 "얼마 전 이 가수의 무대를 보고 이병헌 씨가 '엄청 잘한다'고 칭찬했었다"고 언급해 현장을 술렁이게 한다. 톱배우 부부의 마음을 동시에 사로잡은 이 가수가 이번 줄세우기 전에서 좋은 성적을 거둘 수 있을지 기대가 쏠린다.

Advertisement

동료 가수들의 반응도 그 어느 때보다 뜨거웠다. 생존을 위해 모든 필살기를 쏟아붓는 무대가 이어지는 가운데, 한 가수의 무대에 "미친 것 같아", "저게 어떻게 사람이야"라는 경악 섞인 탄성이 쉴 새 없이 터져 나온다. 과연 동료 가수들마저 넋을 잃고 지켜보게 만든 역대급 무대의 주인공은 누구일지 호기심이 증폭된다.

한편, 스튜디오 안 모두에게 짜릿한 전율과 카타르시스를 폭발하게 한 무대는 오늘(5일) 밤 9시 10분 방송되는 MBC '1등들'에서 확인할 수 있다.