'60kg' 유재석 몸매에 동료들도 놀랐다..."같이 샤워했는데 이소룡 느낌"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 '이소룡 몸매'로 놀라움을 안겼다.

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4일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '운명은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 배우 아이유와 변우석이 게스트로 출연했다.

이날 변우석은 "운동 꾸준히 했을 때 뭔가 많이 챙겨 먹으니까 오히려 몸이 커진다. 안 하면 몸이 계속 작아지고 약간 자세도 삐뚤어진다"며 자신의 경험을 전했다. 이에 유재석은 변우석의 어깨를 만지며 "이런 어깨 부럽다. 가방 안 흘러내리는 어깨 아니냐. 우리가 부러워하는 어깨"라며 부러움을 드러냈다.

그러자 변우석은 유재석을 향해 "형 몸이 진짜 좋더라. 같이 샤워했는데 몸이 진짜 좋았다. 복근, 광배근이 있다"며 칭찬했고, 이를 들은 아이유는 "식스팩도 있는 거냐"며 놀라움을 감추지 못했다.

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여기에 양세찬이 "이소룡 몸이다"라고 거들자, 변우석 역시 "정말 이소룡 같은 몸"이라며 맞장구쳤다. 이에 유재석은 "그 정도는 아니다"라고 손사래를 치며 쑥스러운 웃음을 보였다. 그 순간 아이유는 "그래도 많이 부정하지는 않으신다. 어느 정도 받아들이시는 거 같다"며 예리하게 꼬집어 폭소케 했다.

이에 양세찬은 "왜냐하면 본인이 만족한다"고 말했고, 변우석은 "(유재석) 형이 눈빛을 주는데 '조금만 더 해'라는 느낌이었다"고 농담해 웃음을 안겼다. 결국 유재석은 "우석아, 잘했어"라며 만족스러운 반응을 보여 폭소를 자아냈다.

한편 유재석은 최근 MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 키 178cm에 체중 60.5kg이라는 사실이 공개돼 화제를 모은 바 있다.