서유리, 스토킹 가해자에 고소당해 검찰 송치 "법적 보호도 못 받는 상황"

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[스포츠조선 이우주 기자] 성우 서유리가 스토킹 가해자에게 명예훼손으로 고소당했다고 고백했다.

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서유리는 5일 자신의 계정을 통해 장문의 입장문을 게재했다. 2020년부터 스토킹 피해를 당해왔다는 서유리는 가해자를 스토킹처벌법 위반 등으로 고소했으나 사건이 검찰로 넘어간 후 수사가 멈췄다고 밝혔다. 이후에도 가해자는 계속 온라인에 글을 남기며 서유리를 괴롭혔다고.

이에 서유리는 피해 사실을 SNS에 고백하고, 자신을 가장 괴롭혔던 가해자의 성씨를 밝히며 검찰 송치된 상황 임을 알렸다고. 그런데 서유리는 가해자에게 고소를 당했다. 서유리는 "수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람이, 저를 성적으로 모욕하고 인간으로서 감당할 수 없는 말들을 수천 번 쏟아냈던 사람이, 법원으로부터 스토킹 범죄자라는 공식 판단을 받은 사람이 피해자인 저를 고소했다. 혐의는 허위사실적시명예훼손, 사실적시명예훼손이다"라고 토로했다.

가해자의 성씨를 SNS에 적은 것이 사실을 적시했고, 서유리가 엄벌탄원서를 게시한 행위가 명예훼손이라는 이유였다. 또 가해자는 스토킹 행위를 부정하며 허위사실을 주장했다. 이에 서유리는 "가해자는 수사가 시작되자 자신이 온라인에 올렸던 게시물을 전부 삭제했다. 증거를 완전히 없앤 거다. 그러면서 자신은 그런 행위를 한 적이 없다고 주장했다"고 밝혔다.

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서유리는 현재 피의자 신분으로 검찰에 송치됐다고. 서유리는 "잠정조치는 종료되어 저는 지금 아무런 법적 보호 없이 살고 있다"며 "스토킹처벌법이 만들어진 이유가 피해자를 보호하기 위해서라고 알고 있다. 그런데 피해자인 저는 보호받지 못하고 수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람은 오늘도 자유롭다. 그리고 저는 피의자가 되었다"고 분통을 터뜨렸다.

wjlee@sportschosun.com