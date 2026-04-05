아이유, 대선배 호통에도 평온 "어릴 때부터 기죽는 성격 아냐..상처도 안 받아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 아이유가 기가 죽지 않는 성격에 대해 밝혔다.

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4일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '운명은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 배우 아이유와 변우석이 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 아이유를 바라보며 "잊히지 않는 장면이 있다. 만날 때마다 몇 번이나 이야기를 했다"며 운을 뗐다. 그는 "예전에 '무한도전' 할 때 명수 형이 제시카와 '냉면'을 불러서 인기를 끌었다. 그런데 명수 형이 어떤 무대에서 '냉면'을 불러야 하는데 제시카가 바쁜 스케줄 때문에 못 오게 됐다"며 당시 상황을 설명했다.

그러면서 "그때 아이유가 객원 보컬로 제시카 파트를 부르러 오니까 명수 형이 '쟤 누구야? 제시카 데려와'라고 했다"며 "당시 아이유가 17세였고, 상처받을 수도 있어서 어떤지 봤는데 '그럴 수 있겠구나'라는 평온한 표정을 지은 걸 보고 '쟤 대단하다' 싶었다. 요만큼도 기가 안 죽더라"고 회상했다. 이어 "그때 그 장면이 정말 잊히지 않는다. 포스가 대단했다"고 덧붙였다.

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유재석은 "그 이후로 명수 형이 아이유만 보면 '미안하다'고 한다"며 웃었고, 아이유 역시 "사과를 20년째 하고 계신다. 너무 착한 분"이라고 감쌌다.

또 아이유는 "어릴 때도 기죽는 성격은 아니었다. 원래 어디서 기죽는 타입은 아니다. 상처도 잘 안 받는다"며 "아빠가 그래서 유전인 것 같다. 아빠가 남의 말에 신경 쓰지 않고 본인의 기준이 제일 중요한 분"이라고 밝혔다.

유재석은 비범했던 아이유를 떠올리며 "그런 친구들이 많지 않다"며 "기가 죽어본 적은 없다는 건 대단한 거다"라며 감탄했다.