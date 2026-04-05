'왕사남', 마침내 1600만 돌파…역대 2위 '극한직업'까지 26만 남았다

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[스포츠조선 김준석 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 또 한 번 흥행 역사를 새로 썼다.

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5일 투자배급사 쇼박스는 공식 SNS를 통해 "'왕과 사는 남자'가 1600만 관객을 돌파했다"며 "광천골을 찾아준 모든 관객들에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔다. 이와 함께 작품의 여운을 이어갈 뮤직비디오도 공개됐다.

이번에 공개된 영상은 배우 전미도가 노래하고 윤종신, 달파란이 참여한 OST '벗'을 기반으로 제작됐다.

특히 도입부에는 단종 역의 박지훈이 남긴 편지 장면이 담겨 관객들의 눈시울을 자극했다.

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"그대는 나의 벗이요, 누이요, 어머니였다"는 대사와 함께 죽음을 앞둔 단종이 궁녀 매화에게 남긴 마지막 고백은 작품의 정서를 다시금 되살리며 깊은 울림을 안겼다.

흥행 기세도 여전히 거세다.

'왕과 사는 남자'는 현재 누적 관객 1600만 명을 넘어 역대 박스오피스 3위에 올라 있으며, 2위인 극한직업(1626만)과의 격차는 단 26만 명에 불과하다.

평일에도 4~5만 명의 관객을 꾸준히 동원하고, 주말에는 10만 명 이상을 끌어모으며 역주행 흥행을 이어가는 중이다.

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이 같은 추세라면 다음 주 중 '극한직업'을 넘어 역대 2위에 오르는 것도 시간문제라는 전망이 나온다.

특히 매출액 기준으로는 이미 명량을 넘어선 상태로, 흥행과 수익 모두에서 기록적인 성과를 이어가고 있다.

한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 왕위에서 쫓겨난 어린 임금과 스스로 유배를 선택한 촌장의 이야기를 그린 작품이다.

역사적 비극 속에서도 인간적인 연대와 '벗'이라는 감정을 깊이 있게 풀어내며 관객들의 폭발적인 공감을 얻고 있다.

narusi@sportschosun.com