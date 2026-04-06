지예은, 몸수색 위기에 "생리대 들었다"…'런닝맨' 역대급 난장판 레이스

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 지예은이 몸수색 위기에서 날린 한마디로 '런닝맨'을 뒤집었다.

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5일 방송된 SBS 예능 런닝맨에서는 영화 '짱구' 팀 정우, 정수정, 신승호가 출연한 가운데 '짱의 전쟁 : 운명의 사다리' 레이스가 펼쳐졌다.

이날 유재석 팀은 '멤버 5명에게 바보 도장을 찍기'라는 히든 미션을 수행하며 은밀하게 움직였다. 그러나 송지효가 수상한 낌새를 눈치채며 상황은 순식간에 뒤집혔다.

멤버들은 곧바로 유재석 팀을 포위하고 몸수색에 나섰고, 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 특히 지예은 역시 멤버들에게 둘러싸여 가방 검사 위기에 놓였다.

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이때 지예은은 "여자 가방을 왜 뒤지냐. 안에 생리대 들었다"고 외치며 단호하게 대응했고, 예상치 못한 발언에 현장은 웃음바다로 변했다.

혼란스러운 틈을 타 신승호는 정우, 하하에게 도장을 찍으며 히든 미션을 성공시켰고, 뒤늦게 상황을 파악한 멤버들은 허탈한 반응을 보였다.

몸수색 소동과 예측불가 상황이 이어진 이날 레이스는 '런닝맨' 특유의 난장판 케미를 극대화하며 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com