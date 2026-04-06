슈퍼주니어, 공연서 관객 추락사고…SM "치료 지원, 깊은 사과"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 슈퍼주니어의 공연에서 사고가 발생했다.

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슈퍼주니어는 5일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 데뷔 20주년 기념 투어 '슈퍼쇼10-코어 인 서울'를 진행했다. 그런데 앵콜 마지막곡 무대에서 려욱이 객석 가까이 다가가 인사를 건넨 순간, 팬들이 펜스 쪽으로 몰리면서 펜스가 무너져 일부 팬들이 객석에서 1층으로 떨어지는 사고가 발생했다. .

소속사 SM엔터테인먼트는 "5일 앵콜 마지막 곡 무대 중 당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며 3명의 관객이 떨어져 부상을 입는 사고가 발생했다. 부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았으며 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다"고 전했다.

이어 "이번 사고로 피해를 입으신 분들과 가족 분들께 깊은 사과의 말씀 드리며 당사는 부상 당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다하겠다. 또한 공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 사과했다.

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다음은 SM엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다

4월 5일(일) SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> SJ - CORE in SEOUL 공연 진행 중 발생한 사고와 관련하여 안내 말씀드립니다.

이날 앵콜 마지막 곡 무대 중, 당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며, 3명의 관객이 떨어져 부상을 입는 사고가 발생했습니다. 부상자들은 즉시 병원으로 이송되어 필요한 검사와 치료를 받았으며, 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았습니다.

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이번 사고로 피해를 입으신 분들과 가족 분들께 깊은 사과의 말씀드리며, 당사는 부상 당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다 하겠습니다.

또한 공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.

부상 당하신 분들과 모든 관객 여러분께 예상치 못한 사고로 심려끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 고개 숙여 사과드리며, 죄송하다는 말씀드립니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com