[SC리뷰] 김승수, 김형묵 자작극 실체 확인…배신감 어쩌나('사랑을 처방')

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사랑을 처방해 드립니다' 김승수가 양씨 집안의 자작극 전말을 알고 배신감에 휩싸였다.

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5일 방송된 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(극본 박지숙, 연출 한준서 배은혜) 20회에서는 베일에 싸여있던 진실들이 수면 위로 드러나며 공씨 집안과 양씨 집안 사이에 거대한 폭풍우가 휘몰아쳤다.

어제 방송에서 양동익(김형묵)은 공정한(김승수) 대신 강도의 습격을 당했다. 다행히 작은 상처에 그쳤지만, 공정한은 어떻게 대신 칼 맞을 생각을 했냐며 깊은 감동을 표했다. 반면 양동익은 자작극 전말을 솔직하게 고백하지 못한 죄책감으로 공정한을 바라보며 팽팽한 긴장감을 형성했다.

그 무렵 고깃집에서 숙식을 해결하던 최민서(박리원)는 양은빈(윤서아)의 손에 이끌려 양씨 집안으로 향했다. 이 과정에서 차세리(소이현)와 최민서는 서로를 '싸가지', '이상한 아줌마'로 기억하며 강렬한 재회를 알렸다. 깊은 인연을 암시하는 두 사람이 한 공간에서 지내며 또 어떤 사건들로 얽히고설킬지 궁금증이 증폭됐다.

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양동익은 과거를 뒤로한 채 변화를 결심했다. 그는 스스로 난관을 버텨낼 것이라 다짐하며 차세리를 향해 "당신 위해서 살아"라는 묵직한 진심을 전했다. 이후 양동익이 걱정된 공정한은 집 앞까지 찾아왔고, 양동익은 하루만 더 이 행복을 만끽하자며 진실 고백을 차일피일 미뤘다. 특히 대낮에 물장난을 치며 아이 같은 순수함을 자랑하는 두 사람의 모습은 폭풍전야 직전의 평화로운 애틋함을 자아냈다.

자작극의 전말을 알게 된 공주아(진세연)는 가족들이 받을 충격을 우려하며 홀로 괴로워했다. 하지만 양동익이 공정한의 생명의 은인이라는 소식을 듣고 진실을 함구하기로 결심했다. 또한 양현빈(박기웅)에게 "우리 둘 관계만 결정하자"라며 고민할 시간을 달라고 해 안타까움을 더했다.

그런가 하면 양동숙(조미령)은 보이스 피싱에 연루되며 위기를 맞았다. 그녀는 아들 민지후(조이현)를 데리고 있다는 범인의 협박에 곧장 은행으로 달려갔다. 사리 분별이 안 될 정도로 당황한 그녀를 발견한 것은 공대한(최대철)이었다. 그는 양동숙을 차분하게 진정시켰고, 이내 민지후를 직접 찾아내며 사건은 일단락됐다. 고마움에 눈물짓는 양동숙에게 공대한은 "내가 좋아해. 내가 널 걱정하고, 보고 싶어 하고, 많이 좋아해"라며 고백해 따뜻한 설렘을 유발했다.

방송 말미 양동익은 공정한과의 듀엣 영상을 '사람극장' 제작진에게 보내려다 치명적인 실수를 저질렀다. 공주아를 징계 위기로 몰아넣었던 자작극 영상을 공정한에게 잘못 보내고 만 것. 뒤늦게 실수를 깨달은 양동익은 배신감에 차갑게 굳어버린 공정한을 마주했다. 진한 우정이 한순간에 깨진 충격적인 엔딩은 다음 방송을 향한 기대감을 폭발시켰다.

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한편 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 21회는 오는 11일 오후 8시에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com