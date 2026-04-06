'군체' 전지현 "난 감독님 찐팬"→연상호 감독 "괜히 대배우, 슈퍼★ 아냐" 화답

영화 '군체' 제작보고회가 6일 오전 서울 용산CGV에서 열렸다. 전지현이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전지현과 연상호 감독이 영화 '군체'로 첫 작업을 함께 한 소감을 전했다.

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전지현과 연상호 감독은 6일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 제작보고회에 참석했다.

5월 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

전지현은 영화 '암살'(2015) 이후 11년 만에 스크린으로 돌아와 관객들에게 반가움을 안겼다. 그는 "오랜만에 영화로 돌아오니까 기분이 설렌다. 또 연상호 감독님의 찐 팬으로서, 감독님의 작품으로 인사드릴 수 있어서 더 좋다"고 소감을 밝혔다. 이어 '군체'에 합류하게 된 계기에 대해 "연상호 감독님의 작품이기도 하고, 훌륭한 배우들과 함께 호흡을 맞출 수 있어서 주저 없이 선택했다"고 덧붙였다.

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전지현은 극 중 생명공학자이자 생존자의 리더 권세정 역을 맡았다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "강직하고 불의에 맞서는 성격이다 보니, 극한 상황에서 생존자들을 끝까지 생존시키기 위해 노력한다"고 소개했다.

이에 연 감독은 "전지현과 카페에서 첫 미팅을 했다. (전지현이) 카페에 들어서는 순간 '어? 왜 갑자기 영화가 상영되지' 싶었다. 제 앞에 영화배우가 앉아있더라. 그냥 앉아있기만 해도 공기가 영화 같단 생각이 들었다"며 "전지현은 '엽기적인 그녀', '암살' 등에서 스펙트럼 넓은 연기를 보여주지 않았나. 이번에 작업하면서 놀랐던 게 그동안 보여줬던 넓은 스펙트럼의 연기를 압축해서 보여줬다는 느낌이 들었다. 영화를 보는 내내 시니컬하면서 장난기도 있고, 진지한 느낌도 받았다. 괜히 대배우가 아니고, 슈퍼스타가 아니었다. 이유가 있다고 느꼈다"고 감탄을 쏟아냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com