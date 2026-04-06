고소영, ♥장동건 앞 박효신 품에 안겨 '찰칵'…"우리 효신이 최고" 애정 과시

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 가수 박효신의 콘서트를 찾은 근황을 공개했다.

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6일 일고소영은 자신의 SNS를 통해 공연장을 찾은 사진 여러 장과 함께 소감을 전했다. 공개된 사진에는 대형 스타디움을 가득 메운 관객들과 함께 공연을 즐기는 모습이 담겼다. 특히 편안한 캐주얼 차림에 후드를 눌러쓴 채 현장을 찾은 고소영은 공연 전 설렘이 묻어나는 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 남편 장동건과 함께 공연장에서 다정한 포즈를 취하거나, 관객석에서 브이 포즈를 하며 여유로운 모습을 보였다. 특히 무대 뒤에서 만난 박효신과 포옹하는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

고소영은 "기다리던 7년 만의 콘서트, 비에 추위에 천둥까지… 그 모든 상황에서도 끝까지 무대 지켜낸 효신이 더 짠했던 순간"이라며 공연 당시의 상황을 전했다. 이어 "무대 연출도 좋고 그 안에서 전해지는 감동이 길게 남는 공연. 그리고 역시 우리 효신이 실력은 최고"라고 극찬했다.

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오랜 시간 기다린 공연인 만큼 악천후 속에서도 무대를 지켜낸 박효신에 대한 애정과 감동이 고스란히 전해진다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com