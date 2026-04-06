김민지, 1년 만에 156→173cm 급성장..."중학교 때 확 크면서 시력도 나빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '육상 카리나' 김민지가 중학교 때 키가 현재 키라고 밝혔다.

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6일 유튜브 채널 '인생84'에는 '솔로지옥5 김민지와 함께'라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에는 '육상 카리나'로 불리는 김민지가 출연했다.

이날 김민지는 기안84와 함께 어린 시절 앨범을 보며 추억을 떠올렸다. 4남매 중 셋째라는 그는 언니, 동생들과 찍은 사진마다 인상을 쓴 모습으로 눈길을 끌었다. 이를 본 기안84는 "불만이 많다. 화가 나 있다"며 웃었고, 김민지는 "아마 사진을 혼자 찍고 싶었던 거 같다"고 설명했다.

현재 키가 173cm인 김민지는 어릴 때부터 키가 컸냐는 질문에 "초등학교 6학년 때는 156cm였다. 그런데 중학교 올라가면서 173cm가 됐다"고 답했다. 이어 "키가 확 커서 눈도 나빠졌다. 원래 키 크면 갑자기 눈이 나빠진다더라. 시력이 0.6, 0.3이다"라며 "눈이 안 좋은데 렌즈를 안 꼈다"고 말했다.

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기안84는 "안 보인 채로 살았던 거냐"고 물었고, 김민지는 "운동장에 가면 선배 언니들 있지 않냐. 가까워지면 보이는데 멀리서는 안 보이니까 인사 안 한다고 뭐라고 하더라. 그래서 렌즈를 끼자고 생각했다"고 답했다.

또 "눈이 안 보이니까 인사를 했던 언니한테 또 인사한 적도 있다. 두 번 인사하니까 '너 왜 나한테 두 번 인사하냐. 죽으라는 거냐'고 하기도 했다"고 털어놨다.