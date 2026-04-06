故김창민 감독, 피멍 든 눈가에 눈물..중환자실 사진 공개한 父 "의식 없어, 억울함일 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 故김창민 감독의 입원 당시 사진이 공개됐다.

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6일 JTBC '뉴스룸'은 발달장애 아들 앞에서 집단폭행을 당한 뒤 숨진 故김창민 감독이 응급실에서 중환자실로 이송됐을 당시의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김 감독은 눈두덩이와 콧등, 관자놀이에 검붉은 멍 자국이 선명했으며, 왼쪽 귀 안쪽에는 피가 고여있는 상태였다. 또한 눈가에는 눈물이 맺혀 있어 보는 이들의 안타까움을 더했다.

당시 아들의 모습을 카메라에 담았던 김 감독의 부친은 "억울함일 거다. 고통은 알겠냐. 의식이 없는데. 자식 걱정도 됐을 거다"라며 참담한 심경을 전했다.

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이어 "처음부터 재조사를, 원천적으로 재조사를 해서 억울한 죽음을 밝혀줬으면 좋겠다"며 "살인 사건의 가해자인데 불구속을 해놔서 이 친구들이 활보를 하고 다닌다. 할머니나 내 딸은 굉장히 불안해하고 있다"고 호소했다.

앞서 김 감독은 지난해 10월 20일 경기 구리시의 한 식당에서 아들과 식사하던 중 20대 남성 일행과 시비가 붙어 폭행을 당한 뒤 병원으로 옮겨졌으나 뇌출혈을 일으키면서 의식불명에 빠졌다.

김 감독은 사건 발생 약 1시간 뒤 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못했고, 11월 7일 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 주고 떠났다.

이 사건은 뒤늦게 알려지며 사회적 공분을 일으키고 있다. 목격자에 따르면 김 감독은 가게 내부에서 이미 '백초크'를 당해 의식을 잃은 상태였으며, 그만하라는 제스처를 보냈음에도 가해자들은 그를 CCTV가 없는 골목으로 끌고 가 추가 폭행을 이어간 것으로 전해졌다. 일부 가해자는 조롱하는 태도까지 보였다는 증언도 나와 충격을 더 하고 있다.

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경찰의 초기 대응과 수사 과정에 대한 비판도 커지고 있다. 경찰은 초기에 가해자 1명만 특정해 상해치사 혐의로 구속영장을 신청했으나 검찰의 보완 수사 요구로 반려됐고, 이후 추가 피의자를 특정해 영장을 재신청하기까지 약 4개월이 소요됐다. 그러나 법원은 "주거지가 일정하고 도주 우려가 없다"는 이유로 영장을 기각했다.

유족 측은 현재까지 어떠한 사과나 연락을 받지 못한 것으로 알려졌다. 특히 폭행 현장에 함께 있었던 발달장애 아들은 아직도 아버지의 사망 사실을 알지 못하는 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

한편 지난 2일 경기 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 의정부지검 남양주지청은 형사2부장을 팀장으로 검사 3명과 수사관 5명으로 구성된 전담 수사팀을 꾸리고 보완 수사에 착수한 상태다.