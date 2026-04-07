'운동 NO' 김연아 "일반인 몸 됐다"더니..'뼈말라 근육' 그대로 발레 도전

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[스포츠조선 이게은기자] '피겨 여왕' 김연아가 발레에 도전, 여전한 클라스를 증명했다.

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6일 'Google Korea' 채널에는 'Google Gemini I 김연아의 발레 도전 l 죽음의 무도 Behind The Scene'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상에는 김연아가 자신의 쇼트 프로그램 '죽음의 무도'를 발레로 재해석한 퍼포먼스 준비기가 담겼다.

프로젝트에 함께한 발레리나 강수진은 "구글 제미나이를 통해 더 좋은 공연을 할 수 있도록 만들었다. 김연아 씨는 기교뿐만 아니라 음악을 몸으로 표현하는 게 감동적이었다. 발레리나를 해도 잘했을 것"이라며 김연아의 변신을 호평했다.

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김연아는 "피겨를 20년 가까이했지만 은퇴한 지도 12년이 흘렀기 때문에 일반인의 몸이라고 보시면 된다. 피겨와 발레는 엄연히 달라서 기대하시는 만큼 구현이 될까 싶다. '시간이 많이 흘렀지만 최선을 다하는구나'라며 현역 시절을 떠올려주셨으면 좋겠다. 열심히 해보겠다"라며 소감을 전했다.

그런가 하면 '죽음의 무도' 본영상 속 김연아는 여전히 탄탄하고 슬림한 몸매로 우아한 곡선을 선보였다. 섬세한 동작이 어우러지며 몰입도를 높였고, 흐트러짐 없는 연기로 시선을 압도했다. 특히 "일반인의 몸과 같다"고 언급한 것과 달리, 선명한 등과 팔근육이 돋보여 감탄을 자아냈다.

김연아는 지난 1월 '식빵언니 김연경' 채널에 출연, "운동을 안 하고 있다. 건강을 위해 해야 한다고 생각을 하는데 몸이 잘 안 따라준다"라고 밝힌 바 있다.

한편 김연아는 2022년 포레스텔라 멤버 고우림과 3년 열애 끝에 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com