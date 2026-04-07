지상렬♥신보람, 공개 연애 5개월 만...16살 차 극복→결혼 결심하더니 '럽스타'도 시작

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 지상렬과 공개 연애 중인 쇼호스트 신보람이 '럽스타'를 시작했다.

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신보람은 6일 자신의 사회관계망서비스에 "배불러"라는 글과 함께 지상렬과 찍은 사진을 올려 눈길을 끌었다.

사진에는 두 사람이 한 식당에서 소소한 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 통화 중인 지상렬의 사진을 찍으며 미소 짓는 신보람의 표정에서 편안하고 자연스러운 커플 분위기가 느껴진다.

앞서 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')에서 절친인 코미디언 염경환의 소개로 16세 연하 쇼호스트 신보람과 처음 만나 연인으로 발전했다. 이후 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 수상한 후 "신보람과 따뜻한 만남 계속 이어가겠다"고 밝히며 공개 연애를 선언해 화제를 모았다.

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지난 1월 방송된 '살림남'에서는 지상렬과 신보람의 러브스토리가 공개됐다. 서로 '자기야'라고 부른다는 두 사람은 "데이트는 보통 밤에 일 늦게 끝나고 차에서 한다"고 전했다.

뿐만 아니라 신보람은 지상렬이 먼저 어머니를 찾아 인사를 드렸던 일화를 전하며 "엄마가 실제로 만나고 나서는 '되게 잘생겼고 든든하다. 훤칠하고 키도 엄청 크다'고 계속 칭찬했다"고 말했다.

또한 신보람은 지상렬에 대해 "멋있다. 단점이 없다"며 "귀엽고, 그냥 오빠가 좋다"며 애정을 드러냈다. 지상렬 역시 "(신보람은) 전신이 다 무지개"라고 화답해 훈훈함을 자아냈다.

한편 지상렬은 최근 방송에서 "처음에는 결혼에 대한 생각이 왔다 갔다 했다. 하지만 이제는 결혼해야겠다는 확고한 마음이 생겼다"고 밝혀, 두 사람의 결혼 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.