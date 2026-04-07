"교문 앞 인산인해"…김풍이 목격한 '서문여고 여신' 이효리의 위엄

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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰작가 김풍이 가수 이효리의 학창 시절 '전설급 인기'를 직접 목격한 일화를 공개했다.

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6일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 동네에서 '만인의 첫사랑'으로 불릴 만큼 뛰어난 미모를 지닌 아내와 관련된 사연이 소개됐다.

이를 계기로 출연진들은 각자의 첫사랑 경험담을 풀어놓으며 분위기를 달궜다.

이날 게스트로 출연한 그룹 프로미스나인 멤버 송하영은 "초등학교 2학년 때 전학 첫날 '사귀자'는 쪽지를 받은 적이 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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이어 김풍은 자신의 학창 시절을 떠올리며 "고등학교 때 옆 학교가 여고였는데, '엄청 예쁜 학생이 있다'는 소문이 우리 학교까지 퍼졌다"고 운을 뗐다.

그는 "그게 서문여고였는데, 소문을 듣고 원정 구경까지 갈 정도였다"고 당시 상황을 설명했다.

김풍은 "직접 보러 갔더니 교문 앞이 인산인해였다. 우리 학교뿐 아니라 주변 학교 남학생들까지 몰려 있었다"며 "그 친구는 한 학년 아래였는데 멀리서 봐도 빛이 나더라"고 회상했다.

이어 "얼마 지나지 않아 그 학생이 데뷔를 했는데, 바로 이효리였다"고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.

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이에 송하영은 "나 같아도 줄 섰을 것 같다"고 공감해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com