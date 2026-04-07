지수, 직원들에 '445만원' 명품백 쐈다…"아이 러브 유 CEO" 인증 폭발

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수의 '통 큰 대표' 면모가 화제를 모으고 있다.

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최근 지수가 설립한 개인 매니지먼트사 블리수(BLISSOO) 직원들은 SNS를 통해 명품 가방 선물을 받은 사실을 공개했다.

이들은 "아이 러브 유 CEO", "대표님 감사합니다" 등의 메시지를 덧붙이며 선물이 지수로부터 전달된 것임을 밝혔다.

해당 선물은 지수가 직원들을 위해 직접 준비한 것으로 전해졌다.

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특히 그는 자신이 글로벌 앰버서더로 활동 중인 프랑스 명품 브랜드의 가방을 선물하며 감사의 마음을 전한 것으로 알려졌다.

공개된 사진에는 개당 400만 원을 훌쩍 넘는 고가의 가방들이 여러 개 담겨 있어 눈길을 끌었다.

일부 제품은 약 445만 원대에 달하는 것으로 전해지며, 지수의 남다른 스케일을 실감케 했다.

누리꾼들은 "대표가 이 정도면 직원들 일할 맛 나겠다", "진짜 통 큰 플렉스다" 등 긍정적인 반응을 보이며 지수의 리더십에 주목하고 있다.

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한편 지수는 지난 2월 블랙핑크 완전체 활동을 시작으로 배우로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.

그는 넷플릭스 작품 '월간남친'에 출연했으며, 오는 23일 프랑스에서 열리는 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 '마담 피가로 라이징 스타상' 수상자로 선정됐다.

narusi@sportschosun.com