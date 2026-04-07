이종범 "최강야구는 잘못된 선택 후회...현장 복귀하고 싶다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 이종범이 '최강야구' 논란에 대해 직접 고개를 숙인 후 현장 복귀에 대한 욕심을 보였다.

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6일 방송된 MBC SPORTS+ '비야인드'에는 해설위원으로 돌아온 이종범이 출연해 솔직한 심경을 털어놨다.

이날 아나운서 박소영은 해설위원으로 돌아온 이종범에게 "혹시 해명할 게 있다면 다 털어 놓고 가는 게 마음이 편하지 않겠냐"라며 '최강야구'와 관련한 질문을 던졌다.

이종범은 "작년 6월 '최강야구'를 맡으면서 과정이 순탄하지 못했다. 생각이 짧았고 후회를 많이 했다"고 고개를 숙였다.

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이어 "잘못된 선택이었기 때문에 감수해야 한다. 다만 그 이후 과정이 너무 힘들었다"며 "많은 생각을 하며 앞으로 계획을 세우고 있다"고 밝혔다.

특히 그는 당시 스트레스로 인해 건강 이상까지 겪었다고 털어놨다.

이종범은 "스트레스를 많이 받아 백반증도 생겼다"며 "제가 선택한 일이니 겸허히 받아들이고 있다"고 말했다.

선수들과의 관계에 대해서도 미안함을 전했다. 그는 "KT에서 눈여겨봤던 선수들에게 미안하다. 코치로서 더 해줄 수 있었는데 그러지 못해 아쉽다"고 밝혔다.

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지도자로서의 평가에 대한 질문에는 "조금 늦게 출발한 만큼 아쉬움이 크고 후회도 있다"며 "다시 현장으로 갈 수 있는 방법을 계속 고민하고 있다"고 답했다.

마지막으로 그는 복귀 의지를 분명히 했다. 이종범은 "콜이 오면 무조건 어디든 간다"며 "팬들과 관계자들에게 인정받을 수 있도록 더 노력하겠다"고 강조했다.

narusi@sportschosun.com