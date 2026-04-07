슈주 려욱, 펜스 붕괴·팬 3명 추락 사고에 "내 탓 같아. 마음 너무 힘들어"

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 려욱이 콘서트 현장에서 발생한 안전사고와 관련해 직접 심경을 밝혔다.

Advertisement

려욱은 7일 자신의 SNS를 통해 "이번에 있었던 일에 대해 엘프(팬덤명)에게 설명해주고 싶었다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "사고가 나자마자 다친 팬들을 보며 너무 큰 자책이 들었다. 저 때문에 팬들이 다친 것 같았다"며 "내가 팬들에게 너무 가까이 다가가서 그런 걸까, 떨어지는 순간 더 잡아줄 수 있었을까 하는 후회가 계속 들었다"고 털어놨다.

이어 "충격으로 잠시 사고 회로가 멈췄던 제 모습이 안 좋게 보였다면 죄송하다"며 "다친 분들과 병원에서 이야기를 나눴는데, 오히려 저를 걱정해주는 모습이 잊히지 않는다"고 전했다.

Advertisement

또 "20년 넘게 활동하면서 이런 사고를 바로 눈앞에서 겪은 건 처음이라 마음이 너무 힘들었다"며 "앞으로는 안전에 더 주의하고 신경 쓰는 슈퍼주니어가 되겠다"고 강조했다.

앞서 슈퍼주니어는 지난 3일부터 5일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '슈퍼쇼 10' 앙코르 콘서트를 개최했다.

마지막 날 공연에서 멤버들이 팬들과 가까이 인사하는 과정에서 관객이 몰리며 안전 펜스가 붕괴됐고, 이로 인해 팬 3명이 아래로 떨어지는 사고가 발생했다.

당시 려욱이 크게 놀라 양손으로 머리를 감싸 쥐는 모습이 포착되며 현장의 긴박함을 전하기도 했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com