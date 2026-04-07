황보라 母, 손주 지키려고 몸 던졌다..사고 후 정신 잃어 "뇌진탕 소견, 가슴 찢어져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황보라가 어머니의 사고를 떠올리며 안타까운 심경을 털어놨다.

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7일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '!비상! 얼집 적응 기간 하필! 지각해 버린 등원 일지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 황보라는 최근 손자를 돌보다 사고를 당한 어머니를 언급하며 미안한 마음을 드러냈다.

이날 황보라는 "얼마 전에 엄마가 큰 사고를 당했다. 얼굴도 멍들고 손도 부었는데 괜찮다고 병원 안 가겠다고 고집을 부린다"며 "혹시 뇌 쪽에 문제가 있는 건 아닌지 걱정이 돼서 병원에 가봐야 될 것 같다"고 말했다.

사고 당시 상황을 떠올리던 황보라는 끝내 눈물을 보이기도 했다. 그는 "항상 엄마한테 주차장을 조심해야 한다고 말했다. SUV 같은 큰 차는 우인이처럼 작은 아이들이 위에서 안 보이고, 사각지대가 있을 수 있어서 조심 해야 한다고 했다"며 "우인이가 사실 지금 유모차도 안 타려고 한다. 걸으려고 하고, 자꾸 뛰려고 한다"고 설명했다.

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이어 "그날도 막 뛰어서 엄마가 놀라서 잡으러 가다가 방지턱에 걸려서 쓰러졌는데 잠시 기억을 잃은 거다. 그 와중에도 '우리 손주 잡아달라'고 소리 질렀다고 하더라"며 "옆에서 차가 오니까 엄마가 정신 잃은 와중에도 진짜 안간힘을 써서 차를 보면서 기어갔다고 한다. 우인이 치면 안 되니까 자기 먼저 치라고 죽을힘을 다해서 기어갔다고 했다"며 울컥했다.

다행히 지나가던 시민의 도움으로 아이는 무사했고, 큰 사고로 이어지지는 않았다. 그러나 황보라는 "엄마가 얼굴, 팔에 엄청 멍이 들었는데도 자꾸 병원에 안 가도 된다고 한다. 엄마가 허리도 안 좋은데 우인이를 업어 키워서 우인이가 엄마만 보면 업어달라고 징징거린다. 내가 진짜 못난 딸인 거 같다"며 눈시울을 붉혔다.

또한 그는 "사실 내가 늦게 결혼하지 않았냐. 젊었을 때 열심히 살긴 했는데 돈 못 모으고 뭐했나라는 자책감이 요즘 너무 많이 든다"며 "엄마, 아빠 고생시키고 미래에 대한 불안감도 있고, 그러면서 아이 키우는 재미도 있다. 그런데 우인이가 크고 엄마, 아빠는 늙어가고 쇠약해지는 걸 보는 요즘 진짜 가슴이 찢어진다"고 털어놨다. 이어 "엄마 사고 당한 날 얼마나 울었는지 모른다. 엄마 앞에서 울음 참았지만 혹시라도 잘못되면 어쩌나 싶어서 자꾸 마음이 내려앉았다"며 눈물을 흘렸다.

이후 황보라는 어머니의 정밀 검사를 위해 병원을 찾았다. 그는 "뇌 CT상으로는 뇌진탕 소견만 있을 뿐 별다른 문제가 없는 것 같다고 하셔서 다행이다"며 "그런데 엄마가 계속 미식거리고 울렁거리는 건 약간의 불안함이 있는 거 같다. 그때 그 고통을 자꾸 떠올려서 불안한 게 있을 수 있다고 해서 혹시 몰라서 정신과까지 한번 와봤다"고 말했다. 이어 "이런 일이 있어서 너무 죄송스럽고 미안하다"며 깊은 죄책감을 드러냈다.