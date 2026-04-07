'48세' 김사랑, 무보정 몸매 유지 비결 "싹 다 벗고 매일 몸무게 잰다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김사랑이 동안 피부와 몸매를 유지하는 자신만의 '6가지 모닝 루틴'을 공개했다.

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7일 공개된 유튜브 채널 '김사랑 sa rang'에는 '자기 관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴'이 공개됐다.

김사랑은 "오랜만에 인사를 드리는데 살도 찌고 집도 신경을 못 쓴 것 같아 정리했다"며 근황을 전한 뒤, 직접 실천 중인 아침 루틴을 소개했다.

가장 먼저 눈길을 끈 것은 '복근 운동'이었다. 그는 "아침에 눈 뜨자마자 몸을 깨우는 느낌으로 간단한 복근 운동을 한다"며 "20~30개씩 반복하다 보면 금방 100개가 된다. 그렇게 하면 컨디션이 확 좋아진다"고 밝혔다.

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두 번째 루틴은 '몸무게 체크'다. 김사랑은 체지방, 체수분 등 다양한 수치를 확인할 수 있는 체중계를 활용해 매일 기록한다고 밝혔다. 그는 "매일 재면 긴장감이 생겨 식단 조절에 도움이 된다"고 설명했다.

특히 "몸무게는 비밀"이라는 그는 "정확한 몸무게를 위해서 싹 다 벗고 잰다"고 덧붙였다.

세 번째는 스트레칭이다. 김사랑은 "자고 일어나면 목과 어깨가 많이 뭉친다"며 직접 고안한 방식으로 등과 목, 겨드랑이까지 풀어주는 스트레칭을 공개했다. 특히 "아이와 함께 자다 보니 몸이 더 뻐근하다"고 솔직한 일상도 덧붙였다.

피부 관리 루틴도 공개했다. 그는 LED 마스크를 활용해 탄력과 화이트닝을 동시에 관리한다며 "혈액순환이 되는 느낌이 있어 피부가 맑아 보인다"고 전했다. 이어 "지인이 '얼굴에서 광이 난다'고 할 정도로 효과를 봤다"고 강조했다.

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식단 관리 역시 동안 비결 중 하나였다. 김사랑은 차요테(차요태), 사과, 오이 등을 넣은 주스를 소개하며 "식이섬유가 많고 포만감이 좋아 다이어트에 도움이 된다"고 밝혔다.

마지막으로는 버섯밥 식단이다. 그는 "건강검진 이후 버섯을 많이 먹으라는 조언을 받아 꾸준히 섭취하고 있다"며 햄프시드 등 단백질 식품을 더한 건강식을 공개했다.

김사랑은 "특별한 건 없지만 저만의 루틴"이라며 "이렇게 먹고 운동을 하러 간다"고 덧붙였다.

한편 김사랑은 1978년 1월 생으로 올해 만 48세다. 김사랑은 2000년 제44회 미스코리아 선발대회 진(眞)으로 선발되며 연예계 활동을 시작했다.

olzllovely@sportschosun.com