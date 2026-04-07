"이병헌 잡아먹혀" 이민정, 2살 딸 서이 '센' 고집에 '너덜너덜' ('이민정 MJ')

사진=이민정 SNS/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 2살 딸 서이의 남다른 고집에 대해 이야기 했다.

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7일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "MJ♥BH 부부가 쟁여놓고 마시는 가성비 와인 대방출"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이민정은 가성비 와인으로 아르헨티나 말벡을 소개하던 중 "앞에 센 애들을 마셨는데도 주장이 강하다. 뭘 믿고 이렇게 세냐"라면서 "우리 가족으로 표현하자면 이서이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이민정은 2살 딸 서이 양에 대해 "우리를 다 잡아먹었다"라며 웃었다. 그러면서 이민정은 딸 서이 양 고집에 놀랐던 일화를 공개했다.

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그는 "옷을 딱 그거를 입었으면 다른 건 안 하겠다는 게 되게 세더라"면서 본인이 정한 옷만 입겠다는 딸의 주장에 놀랐던 당시를 떠올렸다.

이민정은 "딸은 처음이지 않나"라면서 "반팔 핑크 티셔츠를 입었는데 추우니까 위에 뭘 입혀야겠더라. 근데 핑크 말고는 다 싫다고 하더라. 나랑 오빠랑 패딩이든 뭐든 핑크로 가져왔는데 '그 핑크는 내가 원하는 게 아니다'라고 하는 듯 계속 '아니'를 외치더라"면서 당황했던 당시를 설명했다.

그러면서 이민정은 "처음 당해보는 거에 너무 세서 너덜너덜해졌다. '너무 세다'고 생각했다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com