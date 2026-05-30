"에스파 부르려면 기본 1억 넘어야..." 등록금이 연예인 몸값으로, 대학축제 현실

해당 사진은 기사와 관련 없음 [사진=연합뉴스]

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[스포츠조선 김수현기자] 대학 축제 시즌이 본격화된 가운데 인기 아이돌 그룹을 둘러싼 섭외 경쟁이 한층 치열해지고 있다.

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30일 머니투데이에 따르면 올해 주요 대학들의 축제 예산은 학교별로 약 1억~4억원 수준인 것으로 파악됐다. 축제 전체 예산에서 연예인 섭외비가 차지하는 비중은 적게는 40%, 많게는 80%에 달하는 것으로 전해졌다.

머니투데이 보도에 따르면, 서울 소재 한 대학 총학생회 관계자는 "유명 연예인 위주로 라인업을 구성하다 보니 전체 축제 예산의 약 80%가 섭외비로 사용된다"고 밝혔다.

실제로 서울의 한 대학은 올해 축제 예산 4억원 가운데 1억7000만원을 연예인 섭외에 배정했으며, 또 다른 대학 역시 전체 예산 3억원 중 약 40%를 공연 출연진 섭외에 사용한 것으로 알려졌다.

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연예인 출연료 외에도 섭외 대행 수수료 부담도 있었다. 업계에서는 일반적으로 대행 수수료가 섭외비의 약 10% 수준으로 책정된다고 설명한다.

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연예인 섭외 시장의 가격도 꾸준히 상승하고 있다. 연예인 섭외 전문업체 스타코리아에 따르면 올해 기준 톱급 K팝 그룹의 섭외 단가는 약 6500만원에서 최대 1억2000만원 수준. 중견급 K팝 그룹은 3500만~5500만원, 데뷔 1~3년 차 신인 그룹은 1200만~2500만원 선으로 알려졌다.

특히 업계 관계자는 최정상급 아이돌 그룹을 예시로 들며 "에스파 같은 인기 아이돌의 경우 기본 섭외비가 1억원을 넘는 경우가 많다"라고 전해 놀라움을 자아냈다.

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대학 축제가 단순한 학내 행사를 넘어 대형 공연 수준으로 규모가 커지면서 인기 아이돌을 확보하기 위한 대학들의 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 전망된다.

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shyun@sportschosun.com