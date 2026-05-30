집 200억설 박명수, 어이없네..“정신 나갔냐. 네가 그 돈 주고 사” (할명수)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박명수가 자신의 재산 규모를 둘러싼 이야기에 손사래를 치며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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지난 29일 채널 '할명수'에는 '혼자 하는 콘텐츠 30만 안 넘으면 채널 접겠습니다 | 밤 산책'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수는 집 근처를 산책하며 제작진과 이야기를 나눴다. 그는 콘텐츠에 대해 "이게 조회수가 나오겠냐"며 걱정하는 모습을 보였다. 이에 제작진이 부동산 시세 같은 이야기를 하면 관심을 끌 수 있다고 농담하자 박명수는 "그런 건 잘 모른다"고 선을 그었다.

이어 제작진은 박명수의 집값이 200억 원 정도 되지 않느냐며 짓궂게 질문했다. 그러자 박명수는 "무슨 200억이냐. 정신나간 소리다. 저것들이 꼭 이상한 소문 내고 다녀"라며 "그럼 네가 200억 주고 사라"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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또한 박명수는 자신의 성장 과정에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

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"자수성가 하신거냐"는 제작진의 물음에 그는 "뭔 자수성가냐. 그냥 열심히 하다보니까 여기까지 온 거다"라고 답했다.

이어 제작진이 "태어날 때부터 금수저였냐"고 묻자 그는 "아니다. 나무수저였다"고 답하며 "잘 못하는 집이었다"고 회상했다.

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그러면서도 현재 가족들이 자신의 활동을 자랑스러워하고 있다며 뿌듯함을 드러냈다. 박명수는 "지금은 가족들이 정말 좋아한다"고 말한 뒤 "내가 여기까지 올 수 있었던 건 근면함과 성실함 덕분"이라고 강조했다.

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특히 그는 "매일 생방송으로 진행되는 라디오를 11년 동안 꾸준히 해낸다는 게 쉬운 일이 아니다"라며 오랜 시간 한결같이 활동해 온 자신의 노력에 자부심을 나타냈다.

tokkig@sportschosun.com