화사, 12세 연상 사업가와 결별설 후 나온 '굿 굿바이' 비하인드 "아마 펑펑 울지 않았을까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 화사가 '굿 굿바이(Good Goodbye)'에 얽힌 비하인드를 공개했다.

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7일 유튜브 채널 '테오'의 콘텐츠 '살롱드립'에는 '봄맞이 화사한 발뒤꿈치 비결 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 화사가 게스트로 출연했다.

이날 화사는 지난해 음원차트 역주행 열풍까지 일으키며 큰 인기를 끈 '굿 굿바이'에 대해 언급했다. 곡을 공개하기 전 주변 반응이 엇갈렸다는 그는 "반은 '굿 굿바이'의 의미를 모르겠다고 했다. '좋은 안녕이라는 게 있냐'면서 와닿아 하지 않는 분들도 꽤 많았다"며 "그걸 이해하는 분들은 너무 격하게 몰입했다. 그래서 내가 생각하는 메시지를 잘 풀어내야지 그나마 닿겠다고 생각했다"고 밝혔다.

화사는 좋은 이별을 경험한 적이 있느냐는 질문에는 "했고, 하고 있고, 앞으로도 그렇게 할 거 같다"고 답했다. 또한 좋은 이별의 기준에 대해 "응원이라고 생각한다. 아무래도 마음속에 미움이 가득할 수도 있고, 그리울 수도 있는데 '잘 가'라고 정말 그 사람을 응원해 주는 게 좋은 이별인 것 같다"고 자신의 생각을 전했다.

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과거 지질한 이별을 경험한 적도 있다는 화사는 "지질한 안녕이 있었기 때문에 좋은 안녕이 있었던 거 같다"며 "어렸을 때는 '나 걔 별로였어'라고 하기도 하지 않냐. 전 연인의 SNS도 보고 못 본척하기도 했다"고 밝혔다. 그러면서 "이불킥하기도 하지만 나중에 돌이켜보면 웃으면서 생각하게 되는 거 같다"고 말했다.

아울러 '굿 굿바이'를 듣고 자신의 이야기라고 생각할 것 같은 사람이 있느냐는 질문에는 "완전히 있다. 아마 펑펑 울지 않았을까 싶다"며 웃음을 보였다.

한편 화사는 2024년 12세 연상의 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 별다른 입장을 밝히지 않았던 그는 지난해 3월 유튜브 채널 '나래식'에 박나래, 한혜진과 함께 출연해 "우리 셋 다 지금 싱글"이라며 결별을 암시했다.