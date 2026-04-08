BTS 정국, '손가락 욕' 논란 입 열었다…"사과는 하지만 잘못 아냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 방탄소년단 멤버 정국이 '손가락 욕' 논란에 대해 직접 입을 열며 팬들에게 사과했다.

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정국은 8일 오전 팬 소통 플랫폼 위버스 라이브 방송을 통해 최근 불거진 욕설 논란을 언급했다.

그는 "최근 라이브 방송에 대해 아미(팬덤명)에게 사과를 해야 할 것 같다"며 "지금까지 그런 모습을 보여드리지 않았으니까 아미들이 봤을 때 불편하지 않았을까. 그런 불편함을 느끼신 아미분들께는 미안하다. 앞으로는 자제하겠다고 고개를 숙였다.

다만 논란의 핵심인 욕설과 행동에 대해서는 분명한 선을 그었다. 정국은 "크게 잘못했나? 그건 잘 모르겠다"며 "사실 전 공인도 아니고 유튜브나 이쪽 업계에서 일하는 분들이나 사실 다 하는 말들이다"고 밝혔다.

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또한 일부 비판 여론에 대해서는 "뭐든지 까기 바쁜 사람들에게는 별로 할 말이 없다. 관심 가져주셔서 감사하다"며 불편한 심경도 드러냈다.

정국은 "내가 아미를 어떻게 생각하는지 알아주셨으면 좋겠다. 늘 진심이었다"며 "완벽한 사람은 아니지만, 팬들에게는 진심으로 대했다. 불편하거나 아니다 싶으면 지적해 주면 받아들이겠다"고 덧붙였다.

이어 "이것도 편집돼 자극적으로 올라갈 것 같다"며 "카메라 앞에서 욕을 하는 것이 불편할 수는 있지만, 그것 자체를 잘못이라고 생각하지는 않는다"고 재차 강조했다.

앞서 정국은 지난 2월 26일 새벽 위버스 라이브 방송을 진행하던 중 지인을 향해 손가락 욕을 하거나 욕설을 내뱉는 모습이 포착돼 논란의 중심에 섰다.

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당시 약 1시간 30분 동안 이어진 '취중 라이브'에서의 언행이 온라인상에서 확산되며 갑론을박이 이어졌다.

narusi@sportschosun.com