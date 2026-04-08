"입금되면 돌변?" 엄기준, 사이코패스 '주단태' 연기했다가…둘리도 경고(라스)

사진 제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 엄기준이 '묵언수행' 캐릭터의 반전 매력을 공개한다.

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8일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연하는 '수로왕과 사는 남자' 특집으로 꾸며진다.

이날 엄기준은 과거 '라스' 출연 당시를 떠올리며 질문에 단답으로 답하다 김구라에게 면박을 받았던 경험을 털어놓는다. 당시 상황을 솔직하게 전하며 웃음을 유발할 예정이다.

또한 그는 평소 조용한 성격과 무대 위에서의 모습이 극명하게 다르다고 밝힌다. 일상에서는 과묵하지만, 무대에서는 캐릭터에 따라 팔색조 매력을 선보이며 여장까지 불사하지 않았던 에피소드를 공개한다.

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엄기준은 김수로와의 인연도 공개한다. 신인 시절부터 이어진 관계를 언급하며, 극과 극 텐션을 가졌지만 찐친 선후배로 거듭나게 된 사연을 털어놓는다. 또한 연기자로서 가진 특별한 능력(?)으로 인해 '입금 전후' 달라지는 반전 모습을 공개해 웃음을 안긴다.

사진 제공=MBC

이어 마동석이 프로듀싱하는 일본 액션 영화 촬영 경험과 현장 비하인드도 전한다. 일본판 '범죄도시'를 떠올리게 하는 영화에서 그는 조직폭력배 두목의 오른팔 역할을 맡아 액션을 소화했다며 새로운 도전에 나선 이야기를 공개한다.

여기에 '펜트하우스' 방송 이후 예상치 못한 반응을 겪었던 사연도 전한다. 악랄한 사이코패스 '주단태' 역을 소화하며 불렀던 일명 '둘리송'이 화제가 되어 '아기공룡 둘리'에게까지 혼났던 에피소드를 공개하며 웃음을 더한다.

과묵한 일상과 무대 위 반전 매력, 그리고 작품 비하인드까지, 엄기준의 이야기는 오늘(8일) 수요일 오후 10시 30분 방송되는 '라스'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com