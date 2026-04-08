김지영 "♥남편과 매일 같이 샤워" 화제 부담됐나…"어떤 부분 강조될지 몰라"

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[스포츠조선 김준석 기자] '하트시그널4' 김지영이 방송 출연 후 본인의 의도와 다르게 부각된 '자극적인 발언'에 대해 솔직한 심경을 전했다.

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지난 7일 방송된 SBS '동상이몽2'에서 김지영은 "♥남편과 매일 같이 샤워를 한다"는 파격적인 신혼 생활을 공개해 온라인을 뜨겁게 달궜다.

하지만 방송 직후 "신혼이라지만 너무 과한 TMI"라는 누리꾼들의 지적이 이어지자, 김지영은 자신의 SNS를 통해 해명에 나섰다.

김지영은 7일 개인 SNS를 통해 지인의 게시물을 공유하며 "저도 못 보는 본방을 봐주며 태그해주는 친구들"이라고 감사 인사를 전했다.

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이어 "방송은 출연자 입장에서 할 수 있는 게 많지 않더라. 어떤 부분이 강조될지 알 수가 없었다"며 "가벼운 마음과 따뜻한 시선으로 즐겨달라"고 당부했다.

본 방송에서는 김지영의 가정사와 승무원 시절 이야기, 인플루언서로서의 현재 일상과 함께 윤수영의 창업 스토리도 공개됐다.

강남에 위치한 558평 규모의 회사와 함께 윤수영이 '포브스 코리아 2030 파워 리더'에 선정된 사실도 눈길을 끌었다.

한편 김지영은 2023년 채널A '하트시그널4'로 얼굴을 알렸으며, 지난 1월 결혼과 함께 임신 소식을 동시에 전해 화제를 모았다. 이후 예정된 결혼식을 앞당겨 2월 부부의 연을 맺었다.

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현재 김지영은 남편과 함께 일본으로 태교 여행을 떠난 가운데, 첫 부부 동반 예능 출연에 대한 기대와 부담이 교차된 솔직한 심경을 전했다.

narusi@sportschosun.com