곽튜브, '2500만 원 VVIP 조리원' 협찬 문구 돌연 삭제…이유는 '묵묵부답'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 곽튜브가 초고가 산후조리원 협찬 사실을 공개했다가 이를 돌연 삭제해 관심이 쏠리고 있다.

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지난 3월 아들을 얻은 곽튜브는 개인 SNS를 통해 아들 사진을 연이어 공개하며 일상을 공유했다.

아내의 얼굴은 이모티콘으로 가린 반면, 아들의 얼굴은 그대로 공개해 눈길을 끌었다.

특히 그는 산후조리원에서 아들을 돌보는 모습과 함께 해당 시설을 협찬받았다는 사실을 직접 밝히며 화제를 모았다.

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곽튜브 가족이 이용한 산후조리원은 최고급 입원실 기준 2주 이용료가 약 2500만 원 4주 4,500만 원 수준에 달하는 것으로 알려졌다. 이용 기간이나 추가 서비스에 따라 비용은 더 늘어날 수 있다.

그러나 8일 곽튜브는 해당 게시물에서 '협찬' 문구를 돌연 삭제했다. 별도의 설명은 없었다.

이를 두고 온라인에서는 다양한 해석이 나오고 있다. 협찬 표기 삭제 배경에 대한 궁금증이 이어지는 가운데, 곽튜브 측의 추가 입장에 관심이 집중된다.

narusi@sportschosun.com