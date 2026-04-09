아이유·이효리 손절? "우린 여전해"…이상순 라디오서 증명한 '진짜 의리'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 아이유가 이상순과의 재회를 통해 그간 온라인상에서 제기되었던 이효리·이상순 부부와의 불화설을 시원하게 날려버렸다.

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지난 8일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에는 아이유가 게스트로 출연해 여전한 친분을 과시했다.

이날 DJ 이상순은 "정말 오래간만에 만난다. 서로 바빠서 자주 못 봤지만 다시 만나게 돼 반갑다"라며 아이유를 따뜻하게 맞이했다.

아이유 역시 "오늘 여기 와서 사장님(이상순)을 뵐 수 있다는 생각에 1초의 고민도 없이 출연을 결정했다"며 과거 JTBC '효리네 민박' 시절의 인연을 소중히 언급했다.

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그동안 온라인 커뮤니티 등지에서는 아이유와 이효리 부부 사이의 불화설이 꾸준히 제기되어 왔다.

방송 이후 SNS 팔로우가 끊긴 점, 아이유의 콘서트나 이효리의 토크쇼에 서로의 모습이 보이지 않았다는 점 등이 근거로 제시됐다.

하지만 지난해 이효리가 웹예능 '핑계고'에서 "변함없이 우리 부부를 챙겨주는 사람 중 하나가 아이유"라고 언급한 데 이어, 이번 라디오 동반 출연으로 두 사람의 관계에 이상이 없음이 증명됐다.

이날 방송에서 아이유는 오는 4월 10일 첫 방송을 앞둔 MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 홍보에도 나섰다.

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이상순은 전작 '폭싹 속았수다'를 언급하며 "아내(이효리)와 함께 눈물을 흘리며 재밌게 봤다. 이번 작품도 기대된다"고 응원했다.

이에 아이유가 "본방사수 해줄 의향이 있느냐"고 묻자, 평소 밤 9시 20분이면 취침한다는 이상순은 "주말에는 예외로 하고 챙겨보겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

방송을 접한 누리꾼들은 "효리네 민박 식구들의 재회는 언제 봐도 힐링이다", "불화설은 역시 억측이었다", "드라마도, 라디오도 승승장구하길" 등의 반응을 보이며 세 사람의 변함없는 우정을 응원했다.

narusi@sportschosun.com