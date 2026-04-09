'40억 건물주' 이해인, '월 1200만' 이자 폭탄에 '속옷 판매'…"별걸 다 한다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 겸 유튜버 이해인이 건물 매입 이후 늘어난 금융 부담을 털어놓으며 직접 '속옷 공동구매'에 나섰다.

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이해인은 8일 자신의 SNS를 통해 남성 속옷 공동구매 영상을 공개했다.

영상 속 그는 제품을 직접 착용하고 품질을 설명하며 적극적인 판매에 나서는 모습을 보였다.

특히 그는 "이자 1200만 원 내려면 별걸 다 한다. 남자 속옷 공구까지 시작했다"며 "이자 내려고 진짜 열심히 사는 중"이라고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

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앞서 이해인은 지난해 약 32억 원을 대출해 40억 원대 건물을 매입한 사실을 공개한 바 있다.

그러나 현재 건물 임대 상황은 기대에 못 미치는 상태다. 그는 "임대가 반밖에 안 찼다. 월세는 600만 원 수준"이라며 현실적인 어려움을 전했다.

결국 매달 1200만 원에 달하는 이자 부담을 감당하기 위해 직접 수익 창출에 나선 셈이다.

연예인이라는 타이틀 뒤에 가려졌던 '생계형 건물주'의 현실이 그대로 드러난 순간이었다.

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이를 접한 누리꾼들은 "현실적이라 더 공감된다", "건물주도 쉽지 않다", "솔직해서 더 호감" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com