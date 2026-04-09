'국민엄마' 故 김영애, 췌장암도 막지 못한 연기 열정…어느새 9주기

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[스포츠조선 김준석 기자] (故) 배우 김영애가 하늘의 별이 된지 어느덧 9년이라는 시간이 흘렀다.

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김영애는 지난 2017년 4월 9일 췌장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 66세.

고인은 2012년 췌장암 판정을 받은 후 수술을 받았다.

하지만 2016년 건강이 악화됐고 다시금 치료를 받았지만 이듬해 별세했다. 당시 소속사 스타빌리지엔터에 따르면 사인은 췌장암에 따른 합병증이었다.

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김영애는 1971년 MBC 3기 공채탤런트로 데뷔했으며 1970년대 고 김자옥, 이효춘과 함께 여배우 트로이카로 손꼽히며 인기를 끌었다. 영화 '특별수사: 사형수의 편지', '인천상륙작전', '판도라', MBC 드라마 '해를 품은 달', 킬미, 힐미' 등 200여편에 가까운 작품에 출연했다. 특히 인상깊은 모성애 연기를 펼치며 국민 엄마로 불리기도.

고인은 췌장암 수술을 받은 후에도 연기 열정을 이어갔다. 특히 유작이 된 KBS2 드라마 '월계수 양복점 신사들'에서 병세가 악화된 몸을 이끌고 촬영에 임해 많은 이들을 더욱 안타깝게 만들었다.

한편 김영애의 유해는 분당 메모리얼 파크에 안치됐다.

narusi@sportschosun.com