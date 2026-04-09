유튜버 지무비, 지드래곤·BTS와 이웃 됐다…'한남동 77억 자택' 최초 공개

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서는 구독자 397만 명을 보유한 영화 리뷰 크리에이터 지무비가 출격, 77억 'G리는 하우스'를 최초 공개한다.

Advertisement

또한 국내 압도적 1위가 될 수밖에 없었던 그만의 편집 노하우도 가감없이 보여줄 예정이다.

오는 11일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 393회에서는 별다른 관심을 받지 못했던 영화나 드라마도 역주행시켜 살려내는 리뷰계의 '마이다스 손' 지무비의 치열한 작업 과정과 효율 끝판왕 작업실이 베일을 벗는다.

지드래곤, BTS 등 국내 톱스타들이 거주하는 초호화 아파트. 그곳에 '최고가 전세 계약자'로 입주해 화제를 모은 지무비의 'G리는 럭셔리 하우스'가 최초 공개된다.

Advertisement

거실 한 켠에 자리잡은 99인치 초대형 TV, 8대의 모니터, 최상급 음질을 자랑하는 6개의 스피커까지. 국내 1위 영화 크리에이터답게 최고급 장비로 채워진 홈 오피스가 시선을 집중시킨다.

특히 영화관 뺨치는 전용 홈 시어터의 등장에 참견인들도 감탄을 금치 못했다는 후문.

하지만 더 놀라운 건, 국내 1위 영화 리뷰 크리에이터다운 그만의 편집 노하우. 1년 365일 중 360일을 일한다는 그는 새벽 5시에도 모니터를 뚫어질 듯 바라보며 작업에 몰두한다. 0.1초의 공백도 허용하지 않는 타이트한 컷 편집은 물론, 몰입을 극대화시키는 대본 작성, 내레이션 녹음까지 모든 과정을 디테일하게 컨트롤한다고. 20분 분량의 영상을 완성하는 데만 30~40시간을 투자하며 디테일을 잃지 않는 지무비의 '필승 편집법'이 낱낱이 공개될 예정이다.

또한 클릭하지 않고는 못 배기는 지무비표 제목과 썸네일 선택 꿀팁도 공개된다. 썸네일 하나를 고르는 데에도 수없이 고민하며 밤을 지새운다는 지무비.

Advertisement

과연 그 만의 선택 기준은 무엇일지 방송이 궁금해진다. 그의 성공 뒤에 가려진 치열하고 섬세한 노력 모먼트는 오는 11일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com