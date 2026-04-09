이정진, 10살 연하 ♥박해리와 결별하더니...'금발 미녀'와 파격 소개팅

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] '신랑수업2' 이정진이 외국인 여성과 '파격 소개팅'에 나선다.

Advertisement

9일(오늘) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규) 4회에서는 '연애 재도전'을 선언한 복학생 이정진이 새로운 마음가짐으로 소개팅에 나서는 현장이 공개된다.

이날 이정진은 친한 후배의 소개로 양평 두물머리의 한 카페에서 상대를 기다린다. 긴장은커녕 콧노래를 부르는 이정진의 여유로운 모습에 '스튜디오 멘토군단' 이승철과 탁재훈은 "확실히 경력직이라 여유가 있다"며 감탄한다.

그러나 곧 상대가 나타나자, 이정진은 쉽사리 인사를 건네지 못한 채 '뇌 정지' 상태에 빠진다. 소개팅 상대가 금발 머리에 큰 키가 인상적인 '외국인'인 것.

Advertisement

이정진은 "처음에 (상대방) 이름만 듣고 나와서 너무 당황했다"라고 고백하고, 탁재훈 또한 "소개팅 상대의 이름으로 어떻게 재밌게 살릴지 생각만 하고 있었는데, 이런 상황은 생각도 못 했다"라며 '리액션 고장'을 일으킨다.

직후 이승철은 스튜디오에 자리한 이정진에게 "국제 연애가 가능하겠어?"라고 진지하게 묻는다.

이정진은 "사실 국제 연애 경험이 있고, 우리 식구 중에서도 국제결혼을 한 사람이 있다"며 오픈 마인드를 드러낸다.

또 이정진은 "과거 브라질, 프랑스 여성과 연애해 봤다. 언어가 통하지 않아도 마음만 있으면 대화가 되더라"고 거침없이 고백한다.

Advertisement

이정진의 솔직한 발언에 탁재훈은 "당신이 진정한 선생님이다. 나와 자리를 바꾸자, 난 자격이 없다"라고 '샤라웃'을 보내 현장을 폭소로 물들인다.

그런가 하면 소개팅 현장에서 이정진의 상대는 능통한 한국어 실력을 선보이며 대화를 능숙하게 리드하고, 이정진은 "내가 한국어를 더 못하는 것 같다"며 멋쩍게 웃는다.

특히 이정진은 그간 보여줬던 '대쪽이' 캐릭터를 탈피한 세심한 매너와 적극성을 보여 이승철로부터 "내가 본 소개팅 장면 중 제일 적극적이다"라는 칭찬을 듣는다.

이승철에게 "우리 정진이는 복도 많아…"라는 '찐 반응'을 들은 이정진의 소개팅 현장에 시선이 집중된다.

한편 이정진은 지난 시즌 10살 연하 박해리와 소개팅 후 좋은 만남을 이어갔으나 결별한 뒤 다시 이번 시즌에 합류해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com