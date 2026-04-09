김무열♥윤승아, 결혼 11주년 기념 웨딩화보..子 얼굴 공개 "훌쩍 커버린 원"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김무열, 윤승아 부부의 결혼 11주년 기념 리마인드 웨딩 화보가 공개됐다.

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윤승아는 9일 자신의 사회관계망서비스에 "11주년 그리고 훌쩍 커버린 원"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 해당 사진은 두 사람이 결혼 11주년을 기념해 촬영한 것으로, 아들 원이와 반려견들까지 함께해 더욱 뜻깊은 의미를 더했다.

사진 속 윤승아는 흰색 시스루 드레스를 입고 청순하면서도 사랑스러운 매력을 드러냈다. 턱시도를 갖춰 입은 김무열은 훤칠한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

슈트를 차려입은 아들 원이는 카메라를 들고 엄마와 아빠의 모습을 직접 촬영하는 장면을 연출했다. 아들의 카메라 앞에서 환하게 미소를 지으며 포즈를 취하는 김무열과 윤승아의 모습에서 가족의 행복한 분위기가 고스란히 전해진다.

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또 다른 사진에서는 캐주얼한 차림으로 촬영에 나선 가족의 자연스러운 일상이 담겼다. 아빠 품에 안겨 장난치는 원이와 그런 아들을 돌보느라 카메라를 미처 의식하지 못하는 김무열, 반려견들까지 살뜰히 챙기면서도 카메라 앞에서 여유를 잃지 않는 윤승아의 모습까지 화목한 가족의 분위기가 훈훈함을 자아낸다.

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한편 김무열과 윤승아는 2015년 결혼했으며, 2023년 아들을 품에 안았다.