이수경, 1천만 원 들여 줄기세포 시술..성장호르몬 주사까지 '관리 끝판왕'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이수경이 다양한 시술을 통해 꾸준히 관리를 이어가고 있다고 밝혔다.

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9일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '40대에 성장호르몬을 맞는다고?? 여배우 안티에이징의 끝판왕 등장!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이수경은 직접 경험한 시술 후기를 솔직하게 털어놨다.

이날 이수경은 성형한 적이 있느냐는 질문에 "치아 교정과 미니쉬(손상된 치아를 삭제하지 않고 최소한으로 다듬어 특수 제작된 보철물을 부착하는 시술)를 했지만, 이목구비는 다 내 것"이라고 답했다. 이어 시술 경험에 대해서는 "옛날에 울쎄라, 써마지를 해봤다. 요새 많이 하는 건 이너뷰티 쪽을 좋아한다"고 솔직하게 밝혔다.

특히 줄기세포 시술을 즐긴다는 이수경은 "정맥으로도 맞고 피부에도 맞는다. 전체적으로 맞으면 알레르기 케어도 될 수 있어서 피부에 전체적으로 맞고 있다"고 설명했다.

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시술 이후 피부 상태가 눈에 띄게 개선됐다는 그는 "피부가 건선으로 벗겨지고 안 좋았다. (피부가) 다 일어나서 얼굴부터 목까지 다 맞는다. 촬영 전에는 줄기세포 시술을 한다"고 말했다. 또한 두피에도 같은 시술을 받고 있다고 덧붙였다.

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이수경은 "줄기세포를 두 번 맞았는데 첫 번째는 밖에도 못 나갈 정도로 되게 많이 부었다. 2~3일 정도 부어서 어떡하나 싶었는데 두 번째는 신기하게도 하나도 안 부었다. 그전에는 염증이 너무 많아서 그만큼 부었던 거 같다"고 말했다.

보통 1년에 한 번 정도 시술하는 것이 일반적이지만, 개인적인 이유로 더 자주 받고 있다는 이수경은 "나는 알러지 이슈로 주기가 잦은 편이다. 1년에 한 번 하는 게 정석"이라고 강조했다. 이어 "피부만 하면 대략 울쎄라 정도 가격대이다. 나는 많이 해서 비싸다. 정맥, 피부, 보관비용 다 합쳐서 (1년 기준) 천만 원 정도"라고 덧붙였다.

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이뿐만 아니라 체력과 기초대사 관리를 위한 성장호르몬 주사, 면역력 향상 및 혈액순환 개선을 돕는 광양자 치료, 잇몸 건강을 위한 잇몸 스파도 병행하고 있다고 전해 눈길을 끌었다.