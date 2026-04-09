메릴 스트립·앤 해서웨이 빵 터졌다..장원영, 유창한 영어로 '비밀 공유' 화기애애 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 아이브 장원영이 할리우드 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이와 특별한 만남을 가졌다.

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9일 보그 코리아는 "메릴 스트립의 제안으로 완성된 'Bye Vogue'. 곧 '보그'에서 공개될 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 그리고 장원영의 특별한 순간을 만나보세요"라는 글과 함께 영상을 게재했다. 해당 영상에서 장원영은 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 홍보차 내한한 두 배우를 직접 만나 인터뷰를 진행했다.

이날 세 사람은 'Bye Vogue'라는 구호로 화음을 맞추며 밝은 웃음을 나눴고, 현장은 시종일관 화기애애한 분위기로 채워졌다. 이어 장원영은 메릴 스트립이 맡았던 캐릭터를 언급하며 그 상징성을 강조했고, 이를 통해 자연스럽게 대화의 흐름을 이끌었다.

또한 장원영은 자신의 긴 생머리를 가리키며 "이건 비밀이지만 붙임머리"라고 말한 뒤, 손가락으로 비밀을 의미하는 제스처를 더해 두 배우를 웃음 짓게 했다.

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특히 장원영은 유창한 영어 실력으로 인터뷰를 매끄럽게 이어갔으며, 두 배우 역시 다양한 리액션으로 분위기에 적극 호응했다.

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한편 영화 '악마는 프라다를 입는다2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 '미란다'와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤디'가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기다. 오는 4월 29일(수) 전 세계 최초 개봉한다.