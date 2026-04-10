장윤정, '네고왕' 위해 생리대까지 직접 착용.."주기 아닌데, 그냥 써봤다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 철저한 직업의식으로 '네고왕'다운 면모를 드러냈다.

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9일 유튜브 채널 '달라스튜디오'에는 "기 세보이려고 애착 호피 두르고 온 회장님의 생리대 네고 [네고왕]"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. '네고왕'은 소비자들의 의견을 모아 기업 대표와 파격적인 할인과 혜택을 협상하는 웹 예능이다.

이날 협상 품목은 생리대였다. 장윤정은 제품 선택 기준에 대해"예전에 흡수체에 대해 말들이 많지 않았냐. 나는 그런 것들을 피해 비싼 거 쓴다"고 솔직히 털어놨다.

이어 "나는 비싼 거 쓰더라도 '네고왕' 보시는 분들은 비싼 거 저렴하게 쓰셔야하지 않냐"며 "그래서 오늘 내가 아주 '너 잘만났다' 싶었다"라고 강한 자신감을 보였다.

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특히 장윤정은 협상을 위해 제품을 사전에 직접 체험해봤다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "이런 이야기 해도 될지 모르겠지만, 생리를 매일 할 수 없지 않냐. 그래서 (생리를) 안해도 하고 있어봤다"며 "얼마나 편안한 느낌인가. 면의 상쾌함을 느껴봤다"고 밝혀 모두의 감탄을 샀다. 장윤정의 철저한 준비와 진정성 있는 태도는 현장에서도 감탄을 자아냈다.

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한편 장윤정과 도경완 전 아나운서는 2013년 결혼해 슬하에 아들 도연우군, 딸 도하영 양을 두고 있다. 부부는 2024년 서울 용산구 서빙고동에 위치한 120억원 아페르한강 펜트하우스를 120억원 전액 현금으로 매입해 화제가 됐던 바 있다.