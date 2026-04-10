"나 살아있다"...파킨슨병 투병 톱배우, 초대형 사망보도에 황당 심경

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '백 투더 퓨처' 배우 마이클 J. 폭스가 사망했다는 오보가 나오자, 배우 본인이 직접 SNS를 통해 "나는 살아있다"며 이를 부인하고 나섰다. 해당 오보를 게시한 CNN은 즉각 실수였다고 인정하며 사과했다.

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마이클 J. 폭스는 지난 8일(현지시간) 개인 계정에 글을 올려 "TV를 켰는데 CNN이 당신의 사망을 보도하고 있다면 어떻게 반응하겠는가"라며 황당했던 상황을 전하며 자신의 건재를 알렸다.

그는 이어 가능한 반응을 농담처럼 나열하며 "MSNBC(경쟁 채널)로 채널을 돌린다"거나 "무릎 위에 끓는 뜨거운 물을 부어본다. 아프다면 살아있는 것"이라고 말했고, "아내에게 전화해 걱정과 안심을 동시에 확인한다"고도 덧붙였다.

또 "이런 일은 매년 한 번씩 있다"며 "결국 '세상이 끝난 줄 알았는데 나였고, 나는 괜찮다'고 스스로 말하게 된다"고 적었다.

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그는 CNN 보도를 두고 유머를 섞어 반응하면서도, 자신이 겪고 있는 파킨슨병 상태를 소재로 삼아 '살아있음'을 재치 있게 표현한 것으로 해석된다.

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문제가 된 CNN 방송은 지난 7일 '마이클 J. 폭스의 삶을 기리며'라는 제목의 영상 패키지를 잘못 게시하면서 시작됐다.

CNN은 이후 대변인 성명을 통해 "해당 콘텐츠는 실수로 게시된 것으로 즉시 삭제했다"며 "마이클 J. 폭스와 가족에게 사과한다"고 밝혔다.

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한편 마이클 J. 폭스는 해당 시기 로스앤젤레스(LA)에서 열린 일정에도 참석한 것으로 알려졌다. 그는 애플 TV+ 시리즈 '슈링킹' 관련 행사와 TV 축제 페일리페스트 패널 토론에 게스트로 등장했다.

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'슈링킹' 출연은 그의 2020년 이후 첫 본격적인 스크린 복귀 작품으로, 이후에도 일부 작품에서 목소리 연기를 맡으며 활동을 이어가고 있다.

마이클 J. 폭스는 29세에 파킨슨병 진단을 받은 이후에도 연기 활동과 함께 파킨슨병 치료 연구를 지원하는 마이클 J. 폭스 파킨슨병 연구 재단을 설립해 꾸준히 관련 활동을 이어오고 있다.

tokkig@sportschosun.com