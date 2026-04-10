'윤여정子' 조늘, 어머니 언급에 조심스러운 태도 "자랑스럽지만 숨긴다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤여정의 아들 조늘 씨가 어머니에 대한 애정을 드러냈다.

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지난 9일 미국의 사회학자 샘 리처드 교수의 유튜브 채널에는 '조늘 힙합 매니저와 LA 한인타운 가다'라는 제목의 영상이 게시됐다. 리처드 교수는 조 씨를 "힙합 컨설턴트이자 아티스트로 활동하는 자신만의 세계가 있는 흥미로운 인물"로 소개하며 LA 코리아타운에서 만났다고 밝혔다.

영상에서 조늘 씨는 미국 로스앤젤레스 코리아타운에서 인터뷰를 진행하며 자신의 삶과 정체성에 대해 털어놨다. 그는 "한국에서 자라 국제학교를 다닌 뒤 미국으로 건너와 지금은 LA에서 살고 있다"며 스스로를 "미국인인 동시에 한국인"이라고 소개했다.

이어 조늘 씨는 자신을 '서드 컬처 키드(Third Culture Kid)'라고 표현하며, 두 문화 사이에서 형성된 독특한 정체성을 강조했다. 그는 "한국에서 자랐지만 한국에서 자란 일반적인 학생들과는 완전히 다른 경험을 했다"며 "미국에 와서야 한국계 미국인들의 삶을 이해하게 됐다"고 밝혔다.

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특히 인터뷰 중 어머니에 대한 이야기도 자연스럽게 언급됐다. 조늘 씨는 "어머니는 매우 유명한 배우이자 아카데미상을 받은 배우다. 어머니가 정말 자랑스럽다"라며 자부심을 드러냈다. 하지만 이를 과시하기보다는 "겸손한 문화 속에서 자라 일부러 드러내지 않는다"고 말해 눈길을 끌었다.

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힙합 문화 속에서 성장한 이력도 눈길을 끌었다. 그는 미국에 건너온 뒤 힙합 그룹과 함께 활동하며 다양한 문화권 친구들과 교류했고, 이러한 경험이 현재의 자신을 만들었다고 설명했다. 여러 나라 친구들과 어울리며 자연스럽게 다양한 문화와 언어를 흡수하게 됐다는 것.

조늘 씨는 "한국 문화, 미국 문화, 그리고 힙합 문화까지 내 안에 공존한다"며 "결국 여러 문화를 흡수하며 살아가는 것이 나의 정체성"이라고 강조했다.

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한편 윤여정은 1974년 가수 조영남과 결혼해 미국으로 이주한 뒤 슬하에 두 아들을 뒀다. 두 사람은 1987년 이혼했으며, 이후 윤여정은 홀로 두 아들을 키웠다.

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윤여정은 지난 2021년 영화 '미나리'로 아카데미 여우조연상을 수상했을 당시 "두 아들이 항상 내게 일하러 나가라고 하는데, 이 모든 것이 아이들의 잔소리 덕분이다. 열심히 일했더니 이런 상을 받게 됐다"며 애정 가득한 소감을 밝히기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com