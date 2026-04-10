김재중 부모, 드디어 며느리 보나 "잘 먹으니까 너무 예뻐"…꿀 뚝뚝('편스토랑')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 김재중이 처음으로 집에 초대한 묘령의 여인에 부모님이 적극적인 애정 공세를 펼친다.

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10일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민효자 김재중이 처음으로 집에 여자 손님을 초대하는 역사적인 사건이 벌어진다. 이에 부모님의 관심이 폭주해 웃음을 준다.

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 부모님께 "오늘 여자 손님이 온다"라고 말한 뒤, 특별한 그녀를 위해 다양한 요리를 시작한다. 이에 부모님은 애써 아무렇지 않은 척했으나, 얼굴에 함박웃음을 숨기지 못한다. '여자 손님이 온다'는 단 한마디 말에 어머니와 아버지는 "밥 먹을 때 맛있게 잘 먹으면 합격이다"라며 자신들 마음속에 꿈꿔온 워너비 며느리 체크리스트를 털어놓으며 설렘을 감추지 못했다고.

잠시 후 도착한 그녀. 김재중이 특별히 만든 한 상이 차려지고 두 사람의 오붓한 식사가 시작된다. 그녀는 누구보다 맛있게 식사를 즐겨 정성껏 요리한 김재중을 흐뭇하게 한다. 김재중은 복스럽게 잘 먹는 그녀를 위해 부지런히 음식을 내오고 또 내온다. 이때 이 모습을 몰래 지켜보는 뜨거운 시선이 있었으니, 바로 김재중의 부모님. 한 쌍의 미어캣처럼 숨죽이고 지켜보던 어머니와 아버지는 "잘 먹으니까 너무 예쁘다"라고 은밀히 속닥이며 행복해해 웃음을 자아낸다.

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그렇게 멀찍이서 그녀를 지켜보던 김재중의 부모님은 자석에 끌린 듯 어느새 옆으로 다가와 "복스럽게 먹는다", "정말 잘 먹는다"라며 애정 공세를 시작한다. 수더분하고 솔직한 성격의 그녀와 금세 가까워진 부모님은 심층 대화를 이어갔다고. 심지어 대화 도중 그녀가 "최고 수입이 한 달에 1억 찍은 적도 있다"는 사실을 밝히자 깜짝 놀라며 그녀에 대한 궁금증이 더욱 치솟았다고.

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어느 때보다 행복한 미소를 보인 김재중의 부모님은 과연 그녀에게 최종 입덕했을까. 그녀는 부모님이 생각하는 며느리의 조건을 다 갖춘, 꿈의 며느리 후보가 맞을까. 복스러운 먹방으로 김재중 부모님의 마음을 순식간에 사로잡은 치명적인 매력의 그녀의 정체는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 10일 오후 9시 40분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com