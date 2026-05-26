박군♥한영, 결혼 5년 차에 또 별거·이혼설..."전국에서 연락 와" 고통 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 박군 한영 부부가 이혼설을 거듭 해명한다.

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26일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박군, 한영의 결혼 5년 차 근황이 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 3년 만에 가수 박군이 등장해 눈길을 끌었다. 오랜만의 출연에 반가운 분위기도 잠시, 스튜디오에서는 "요즘 안 좋은 소문이 들리더라", "두 사람 너무 걱정됐다"며 술렁였다. 이에 박군은 결혼 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 지속적으로 확산된 두 사람의 별거설, 이혼설에 대해 입을 열었다. 박군은 "전국에서 이혼했냐면서 연락이 왔다"며 일파만파 퍼져버린 이혼설에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 박군, 한영 부부는 소문에 종지부를 찍기 위해 그동안 밝힌 적 없는 부부 근황까지 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다는 후문이다.

한편, 스페셜 MC로 출연한 김준호는 김지민과의 달달한 신혼 일상을 공개했다. 평소 센스 있는 선물로 김지민의 취향을 저격해 온 김준호는 "결혼 1주년을 위해 무려 1억짜리 이벤트를 준비 중이다"라고 밝혀 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 과연 김준호가 준비한 초특급 이벤트의 정체는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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박군, 한영 부부의 근황과 결혼 1주년을 맞이한 김준호의 초특급 이벤트는 26일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com