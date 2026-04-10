엑소 출신 타오, '생리대 사업 300억' 대박났는데…보라색 입술에 '건강 적신호'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 EXO 출신 타오가 건강 이상설에 휩싸였다.

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타오는 최근 아내 쉬이양과 함께 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다. 그러나 방송 도중 일부 네티즌이 그의 입술 색이 보라빛을 띤다며 건강 이상을 제기하면서 논란이 불거졌다.

특히 한 네티즌은 "입술 색이 비정상적이다. 심장 관련 검사를 받아야 하는 것 아니냐"고 지적했고, 해당 발언은 빠르게 확산되며 건강 이상설로 번졌다.

타오는 이를 대수롭지 않게 넘기는 모습을 보였지만, 쉬이양은 즉각 우려를 드러냈다.

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그는 "그런 말 무시하지 말고 꼭 검사 받으러 가라"고 강조하며 남편의 건강을 걱정했다.

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이후 쉬이양은 지난 7일 추가 입장을 통해 "타오는 지난해 기본 건강검진을 받았고, 올해는 더 정밀한 검사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 타오는 2012년 EXO 멤버로 데뷔해 글로벌 인기를 얻었으나, 2015년 팀을 탈퇴한 뒤 중국으로 활동 무대를 옮겼다.

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이후 가수와 배우 활동을 병행하며 입지를 다졌고, 최근에는 사업가로 변신해 생리대 브랜드를 론칭, 3개월 만에 300억 원 이상의 매출을 기록하는 등 성공적인 행보를 이어가고 있다.

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한편 타오와 쉬이양은 수차례 열애설과 결별설에 휩싸인 끝에 2024년 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 2025년 초호화 결혼식 이후에도 각종 논란과 불화설에 시달리며 꾸준히 화제의 중심에 서 있다.

narusi@sportschosun.com