차가원 측, 이승기·태민 줄이탈 속 법적 대응…"1000억대 소송간다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 빅플래닛메이드엔터(이하 BPM) 차가원 대표의 법률 대리인인 변호사 현동엽은 최근 불거진 일련의 논란에 대해 "본 사건의 실체는 노머스와 차준영, 그리고 더팩트가 결탁하여 BPM을 적대적으로 인수하기 위해 벌인 불법적인 공작"이라며 강력한 법적 대응 의사를 밝혔다.

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현동엽 변호사는 노머스와의 분쟁에 대해 "노머스 측의 '프롬' 서비스 장애 등 명백한 계약 불이행으로 인해 신뢰 관계가 완전히 파탄 났다"며, "더 이상 계약을 진행하기 어려운 상황에서 발생한 피해에 대한 손해배상 청구 및 분쟁 합의가 이루어지기 전까지, 상계 처리를 위해 선수금을 담보로 보유하고 있는 것일 뿐"이라고 일축했다.

이는 기업 간 분쟁에서 발생하는 정당한 법적 권리 행사이며, 이를 사기 혐의로 몰아가는 것은 사건의 본질을 왜곡하는 악의적인 프레임이라고 강조했다.

특히 현동엽 변호사는 이번 수백억 원대 사기 혐의 고소의 목적이 '경영권 탈취'에 있다고 규정했다.

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현동엽 변호사는 "이번 고소는 차준영과 노머스 측이 차가원 대표의 회사와 소속 아티스트를 조직적으로 빼앗기 위해 공모하여 진행한 허위 고소"라며, "이들은 불법적인 적대적 인수 작업을 정당화하기 위해 허위 사실을 유포하고 여론을 조작해 왔다"고 비판했다.

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실제로 법원은 이미 더팩트의 오보에 대해 차가원 대표가 제기한 기사 게시 금지 가처분 신청을 인용한 바 있다.

이에 현동엽 변호사는 차준영과 유착하여 악의적 보도로 심각한 피해를 입힌 더팩트에 대해 1,000억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 진행할 예정이다.

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현동엽 변호사는 이러한 외부 세력의 적대적 공격과 허위 보도가 회사의 실질적인 경영 위기를 불러온 근본 원인이라고 지적했다.

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현 변호사는 "상대 측의 불법적인 작업과 악의적인 기사로 인해 회사의 대외 신인도가 하락하고 금융 환경이 악화되는 등 경영에 심각한 차질을 빚었다"며, "현재 발생한 아티스트 미정산 사태 역시 이러한 외부 압박으로 인해 회사의 자금 흐름이 왜곡되면서 발생한 안타까운 결과"라고 설명했다. 즉, 회사를 위기로 몰아넣은 당사자들이 오히려 그 위기를 빌미로 회사를 탈취하려 한다는 취지다.

진행 중인 경찰 수사에 대해서도 현동엽 변호사는 결백을 자신했다.

현동엽 변호사는 "압수수색을 통해 확보된 서류들은 이미 변호인이 소명을 위해 제출하려고 준비 중이던 정상적인 계약 관련 자료들"이라며, "특히 압수된 휴대폰에는 차가원 대표의 무죄를 입증하고 상대 측의 공모를 밝혀낼 증거가 차고 넘치기 때문에, 포렌식 과정에 적극 참여하여 불송치 결정을 이끌어낼 것"이라고 밝혔다.

마지막으로 현동엽 변호사는 "상대방의 악의적인 주장에 굴하지 않고 진실을 명백히 밝힐 것"이라며, "회사의 정상화와 아티스트 보호를 위해 허위 사실 유포 및 명예훼손에 대해 무관용 원칙으로 민·형사상 모든 법적 조치를 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 차 대표는 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 이후 MC몽은 원헌드레드를 떠났고, 현재는 차 대표가 단독으로 이끌고 있다.

하지만 최근 차 대표가 정산금을 미지급했다는 보도가 이어졌고 원헌드레드와 자회사 빅플래닛메이드엔터 소속 아티스트였던 샤이니 태민, 더보이즈, 비비지(은하, 신비, 엄지)와 이무진, 비오, 이승기 등이 전속계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com