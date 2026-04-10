조혜련, '응팔' 혜리母 역 거절한 충격 이유…"이혼 후 은둔생활 중이라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 조혜련이 드라마 '응답하라 1988' 캐스팅 제안을 받았던 과거를 공개했다.

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10일 유튜브 채널 '할명수'에는 박명수와 조혜련이 함께한 영상이 공개됐다.

두 사람은 30년 지기 '여사친'으로 공원에서 자전거를 타고 디저트를 즐기며 봄 데이트를 만끽했다.

이날 조혜련은 최근 8kg 감량에 성공한 근황도 전했다. 그는 "밀가루를 끊고 식단 관리를 했다"며 철저한 자기 관리 비결을 공개해 눈길을 끌었다.

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특히 조혜련은 과거 '응답하라' 시리즈 출연 제안을 받았던 사실을 밝혀 놀라움을 안겼다.

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그는 극 중 배우 이일화가 맡았던 역할을 제안받았다고 설명했다.

출연을 고사한 이유에 대해서는 "당시 이혼 후 중국에서 은둔 생활을 하고 있을 때라 쉽지 않았다"고 솔직하게 털어놨다.

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또한 조혜련은 해당 제안을 해준 신원호 PD를 언급하며 "예전 '여걸파이브', '여걸식스' 때 함께 하면서 나를 좋게 봐주신 것 같다"고 고마움을 전했다.

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한편 조혜련은 이날 방송에서 박명수와 30년 우정을 드러내며 유쾌한 케미를 이어갔다.

narusi@sportschosun.com