온주완♥민아 5년 연애에도 열애설 無…전현무 "난 안 사귀어도 난다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 온주완이 걸스데이 출신 민아와의 달달한 러브스토리와 결혼 비하인드를 최초 공개했다.

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10일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 26회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '유잼 도시' 대전 특집에 돌입한 가운데, '대전의 아들' 온주완이 걸스데이 민아와의 결혼 골인 러브스토리를 아낌없이 방출했다.

이날 대전을 방문한 세 사람은 무려 70년 전통의 함흥냉면 전문점으로 찾았다. . 냉면과 불고기를 주문한 뒤, 전현무는 기다렸다는 듯 온주완의 결혼 비하인드부터 물었다.

온주완은 "5년 연애하고 결혼했다. 비밀연애는 아니었고 손잡고 다녔는데도 열애설이 기사가 아예 안 났다"라고 말했다.

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이에 전현무는 "나는 사귀지 않아도 열애설이 나는데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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온주완은 "민아 씨가 '세상이 우리한테 관심이 없나봐'라고 했다"라고 덧붙였다.

온주완은 방민아와 드라마 '미녀 공심이'에서 인연이 됐음을 밝히며 "드라마 때는 제가 서른 넷이고 민아 씨가 스물 넷이었다"라며 "저는 뮤지컬을 하고 있었는데 민아씨가 뮤지컬을 하고 싶다고 해서 '오디션을 볼래'라고 해서 같이 작품을 했었다. 하루에 연습을 10시간 씩 하니까"라고 이야기했다.

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전현무는 "누가 먼저 직진했냐"라고 물었고, 온주완은 "제가 직진했다. '좋아하는 감정이 생긴 것 같다'라고 했다. 연습실에서 다 연습을 하고 있는데 '민아야 나 너 좋아하는 거 같다'라고 했었다"라고 밝혀 달달한 분위기를 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com