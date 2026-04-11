이진호, 뇌출혈 고비 넘겼지만 '마비 가능성'…건보료 체납에 병원비 마련 '막막'

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[스포츠조선 김준석 기자] 이진호가 급성 뇌출혈로 쓰러진 뒤 고비는 넘겼지만, 여전히 마비 가능성이 남아 있는 것으로 전해졌다.

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10일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에 따르면, 이진호는 지난 4월 1일 홀로 거주하던 양평 자택에서 쓰러져 병원으로 긴급 이송된 뒤 현재까지 중환자실에서 치료를 받고 있다.

소속사 SM C&C는 "생명에는 지장이 없는 상태"라고 밝혔으나, 의료진은 뇌출혈 특성상 향후 마비 등 후유증 가능성을 배제할 수 없어 경과를 지켜보고 있는 상황이다.

특히 발견 과정에는 천운이 따랐다. 이진호는 쓰러지기 직전 절친과 통화를 하던 중 갑작스럽게 신음 소리를 내며 연락이 끊겼고, 이를 이상하게 여긴 지인이 즉시 구급차를 호출했다. 해당 지인은 자택 주소와 출입 정보까지 알고 있어 신속한 구조가 가능했던 것으로 알려졌다.

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그러나 치료와는 별개로 현실적인 어려움도 이어지고 있다. 이진호는 최근 건강보험료를 체납한 상태였던 것으로 전해졌으며, 이로 인해 건강보험 혜택을 제대로 받지 못하면서 병원비 부담이 크게 늘어난 것으로 알려졌다.

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중환자실 치료가 장기화되면서 비용은 계속 증가하고 있고, 현재 가족들이 병원비 마련을 위해 동분서주하고 있는 상황이다.

한편 이진호는 과거 개인적인 악재와 논란 이후 자숙 기간을 보내며 활동이 중단됐고, 수입이 끊기면서 경제적 어려움을 겪어온 것으로 전해졌다.

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누리꾼들은 "무엇보다 건강 회복이 우선이다", "비판과 별개로 무사히 일어나길 바란다"는 반응을 보이며 안타까움을 드러내고 있다.

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narusi@sportschosun.com