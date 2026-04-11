故 박보람, 술자리서 쓰러져 사망..급성알코올중독 비보 ‘안타까운 2주기’

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박보람이 세상을 떠난 지 2년이 됐다.

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박보람은 2024년 4월 11일 오후 9시 55분쯤 남양주시에 있는 한 지인의 주거지에서 지인 2명과 함께 술을 마시다가 쓰러져 사망한 것으로 알려졌다. 향년 30세.

이후 국립과학수사연구원(국과수)은 부검 결과를 통해 사망 원인을 급성알코올중독으로 추정했다.

당시 박보람은 지인들과 함께 소량의 음주를 한 것으로 확인됐으나, 간병변과 지방간 등 기존 건강 상태가 좋지 않았던 점이 영향을 미친 것으로 전해졌다.

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경찰은 급성알코올중독 외에 별다른 범죄 혐의점이나 타살 정황은 발견되지 않았다고 밝혔다.

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고인은 2010년 Mnet '슈퍼스타K 2'를 통해 얼굴을 알린 뒤 '최후 11인'에 오르며 대중의 주목을 받았다.

이후 2014년 '예뻐졌다'로 정식 데뷔했으며, tvN 드라마 '응답하라 1988' OST '혜화동'과 '애쓰지 마요' 등을 통해 꾸준한 음악 활동을 이어왔다.

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특히 사망 일주일 전인 지난 3일에는 신곡 '보고싶다 벌써'를 발표한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com