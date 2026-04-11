'박성광♥' 이솔이, 항암치료 후 4년만..."드디어 내 머리로 돌아왔네"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 암 투병 4년 만에 되찾은 자신의 모습에 감격했다.

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이솔이는 10일 자신의 사회관계망서비스에 "드디어 익스텐션까지 제거한 기념으로!"라는 글과 함께 영상을 게재했다. 이어 "항암치료 후 딱 4년이 되는 날. 드디어 내 머리로 돌아왔네"라고 덧붙이며 벅찬 감정을 드러냈다.

영상에서 이솔이는 붙임머리가 아닌 자신의 긴 생머리를 뽐내며 환한 미소를 지었다. 그러면서 "돌아보니 그때의 나는 위태하고 나약했었지만, 그 시절 나를 강하게 한 것을 시련과 고통이 아니라 결국 사랑이었다지♥"라고 덧붙였다. 이에 남편 박성광은 해당 게시물에 "뭐든♥"이라는 댓글을 남기며 애정을 과시했다.

앞서 이솔이는 지난해 4월 암 판정받았던 사실을 고백한 바 있다. 그는 "퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중, 5개월 만에 암 판정을 받았다"며 "여성 암 특성상 아이를 가질 수 없게 되었고, 내 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 너무나 죄송했다"고 털어놨다.

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이어 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다"며 "6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고, 외출도 조심해야 했으며, 날 음식을 먹지 못하고, 매일 구토하고, 살이 빠지고, 피부는 망가지고, 머리도 빠지고..응급실을 오가며, 정말 힘든 시간을 버텼다"며 당시의 절망적인 심경을 전했다.

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이솔이는 "지금도 약을 복용하며 치료 중이다. 그래서 아이를 갖지 못했고, 지금도 그 상황은 계속되고 있다"며 "아직 완치까지는 시간이 많이 남았기에 여전히 암 치료 중"이라고 밝혔다.

또한 그는 병원 입원 당시 모습과 항암 치료 이후 머리가 자라는 과정이 담긴 사진을 공개하며 "치료 이후에는 외적으로나 내적으로도, 예전의 나로 돌아가기 위해 정말 간절히 노력해 왔다"고 전했다.

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한편 이솔이는 박성광과 2020년 결혼했으며, 현재 인플루언서로 활동 중이다.